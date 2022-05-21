減肥｜營養師推442斷食法3大原則　比168易成功更助調節荷爾蒙！

瘦不但是身材指標，它也是現在人對審美的一種基礎標準。因此，為了讓大家有效瘦下來，陸陸續續有更多的減肥方法出現，而其中168斷食法是近年來爆款和多人青睞的瘦身方法。



在有限的8小時內完成進食和延長空腹時間，只要確保飲食均衡和熱量不超票的情況下，不少人都瘦了下來，但有一部分人就是抵擋不住飢餓感而放棄。若你也無法抵抗捱餓一族，小編相信由台灣營養師黃偉堯團隊所研發的442飲食法會是不錯的選項。

認識442斷食法（按圖👇👇👇）

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什麼是442斷食法？

442斷食法一樣有限制進食時段。和168不同，它把進食時間分為：4小時、4小時和2小時。第一餐和第二餐間隔4小時；第二餐和第三次間隔4小時；第三餐需要在睡前2小時消化，剩下的14小時完全不進食。延長不進食時間是讓身體利用脂肪轉換成身體能量去燃燒。不僅如此，營養師強調長期利用442飲食法有助於調節荷爾蒙、提高新陳代謝、增加細胞修復和有效避免飢餓感帶來的報復性飲食。

168輕斷食 V.S 442斷食法

168規定必須在8小時內攝取食物，其餘都是空腹時間只能喝白開水、無糖咖啡和無糖茶。442是將進食時段拉長至10小時。

442飲食執行方法

1. 注意3餐營養比例

2次正餐+1餐輕食。正餐以211餐盤為主：1份蛋白質、1份碳水化物和2份纖維素；輕食以液體為主，例如：牛奶、豆漿、清湯和無醬汁沙律。

2. 多喝水

以「體重X30ML」公式計算自己一天所需要的飲水量。可是，別為了喝夠選擇短時間內猛灌。我們的身體每20分鐘只能吸收200ML的水，分段小量才正確。

3. 記得控醣

碳水化合的攝取在減脂期扮演十分重要的角色。我們真正需要注意的是精緻碳水化合物， 例如白飯、白麵包、白麵條等等，它們是我們最容易忽略的醣類食物。攝入過多導致血糖上升和脂肪囤積是致胖兇手之一。

瘦身的黃金法則「三分練，七分吃」。若你能好好掌控飲食，你已經掌握了70%的瘦身機率。

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