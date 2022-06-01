西蘭花營養｜防衰老助抗癌全因1種物質　3大重點留住營養要這樣切

西蘭花又有「蔬菜之王」之稱，皆因這棵小小的營養樹，滿載維他命、礦物質與抗氧化物等。不過以下介紹的並不是它有什麼好處，而是如何好好發揮有助預防癌症、抗老化的蘿蔔硫素，原來切法及烹調方式也是影響營養素數量增加的關鍵。



西蘭花富含蘿蔔硫素 19種抗癌食物之一

西蘭花屬十字花科植物，有人稱它為「最健康的食物」，同時被美國癌症研究所也列他為19種抗癌食物之一，可見其營養功效令人讚嘆。日本醫學節目《健康原因講多D》亦曾邀請旭川醫科大學太田嗣人講解西蘭花的好處，除了富含維他命C外，亦含豐富的蘿蔔硫素。它是十字花科植物的獨有成分，根據研究資料顯示蘿蔔硫素有強勁的抗氧化作用，有助抑制癌細胞、預防老化和對抗病毒，長遠而言有機會減低死亡風險，但它本身不存在西蘭花中，透過切才釋放產生出來。

（Buenosia Carol/Pexels）

1種切法減營養流失 不宜高溫水煮

西蘭花的主要維他命屬水溶性，常用的高溫水煮法會直接促使大量營養流失，因此烹調溫度是保留營養的重點之一。然而，西蘭花的切法也會影響有助預防癌症的蘿蔔硫素組成，如想增加營養成分又應如何切好？

原來有一種切法可增加西蘭花的的蘿蔔硫素。（louishansel/unsplash）

請按圖看增加西蘭花蘿蔔硫素的切法及煮法：

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增加西蘭花蘿蔔硫素的切法及煮法：

1. 如想攝取更多蘿蔔硫素應盡量將西蘭花切得細碎。

2. 如想蘿蔔硫素發揮得更好，切碎後可以靜置一會兒，但時間太長蘿蔔硫素有機會揮發掉，建議擺放4-5分鐘。

3. 蘿蔔硫素是由酵素和硫化合物組成，而酵素是不耐熱，建議用低溫蒸者的方法烹調西蘭花。



西蘭花切成細碎自製健康美食 豈只作配菜！

西蘭花看似只能作為配菜，事實上也可以加入不同的料理中，特別是切得細碎的西蘭花。節目中亦建議西蘭花碎可作為米飯的替代品，健康之餘其醣類是白飯的1/60；卡路里是白飯的1/6；膳食纖維是白飯的12倍左右，適合減肥人士食用。

不止椰菜花，西蘭花也可製作成米飯的替代品，比白飯更健康。（Farhad Ibrahimzade／Unsplash）

醫生建議食譜：西蘭花碎免治豬肉

太田醫生個人推薦製成漢堡扒，將切碎的西蘭花碎拌入免治豬肉、洋蔥、牛奶、蛋及胡椒粉拌勻，煎前用少許麵粉定型，煎至熟透便可。不喜歡過多肉味的話，可選擇製成蔬菜薯餅，烤焗後散發出一股迷人的牛油香，作為早餐、下午茶、野餐或派對小食皆宜。

【蔬菜薯餅食譜】自製健康素食 金黃香脆內心軟綿綿

蔬菜薯餅食譜

【蔬菜薯餅】食譜



材料：薯仔2個、洋蔥1/2個、西蘭花1/2個、黑胡椒1/2茶匙、鹽1茶匙、已溶牛油4湯匙、油少許



做法：

1. 薯仔去皮、切粒、隔水大火蒸15至20分鐘至熟透。

2. 西蘭花切塊、沸水煮3分鐘，瀝乾後切碎；洋蔥切粒，以平底鍋下油炒熟，備用。

3. 輕輕壓碎薯粒，加入洋蔥粒、西蘭花碎、鹽、黑胡椒和已溶牛油，將所有材料搓勻。

4. 把薯仔糰分成等分，可用圓形模具印成圓餅狀或用手搓成球狀，再輕輕壓平成型。

5.在焗盤鋪上牛油紙，放上薯餅，並在薯餅上塗上少許已溶牛油，放入已預熱攝氏200°C焗爐焗20分鐘，至表面金黃即可。



資料來源：香港開電視外購節目《健康原因講多D》