水腫｜宵夜吃鹽酥雞翌日眼腫臉腫？醫揭真正原因 改善3招防心臟病

鹽酥雞是不少人的宵夜首選，但吃完隔天似乎都會明顯胖一圈。台灣新陳代謝內分泌專科醫師許哲綸指出，其實這是來自於身體水分的改變，而不是真正影響胖瘦的脂肪，吃完鹽酥雞隔天早上臉腫、眼皮腫、整體沒精神等就是因為體內鈉含量過高，導致水分滯留。



台灣新陳代謝內分泌專科醫師許哲綸在Facebook「許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌」發文指出，脂肪的生成需要時間，更需要大量的熱量在一般情境下，不太可能一餐變胖，也很難一晚就變瘦所以短期的體重或體態變化，大多是水分的波動，也就是水腫或脫水造成的。

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若前一天晚餐或宵夜吃太鹹，像是火鍋、滷味、鹽酥雞，隔天早上常常就會臉腫、眼皮腫、整體沒精神。許哲綸說明，這通常就是因為體內鈉含量過高，導致水分滯留。除了影響體態，還可能增加血壓，提高心臟病、中風的風險。相反地，有氧運動完或泡澡後感覺好像瘦了一圈、輪廓線條變清晰，則是因為流汗的過程脫水排鈉，再加上運動和泡澡增加了血液循環所以能改善全身的水腫。

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許哲綸也分享三招，能有效降低鈉、減少水腫。第一，減少鹽分、味精攝取：最簡單的第一步，就是避免過鹹的食物，特別是加工食品、重口味的宵夜等。另外，味精雖然鹹度較低，但也是鈉鹽的一種，容易讓我們不知不覺攝取過多的鈉；多吃蔬果、增加鉀離子攝取：鉀離子能幫助身體排出過多鈉，達到利尿、消腫的效果。

而鉀多存在於蔬菜水果中，吃得夠，水腫就不容易來；使用「減鈉鹽」取代一般鹽巴：如果蔬菜水果吃不夠，改用減鈉鹽也是一種補鉀的方式，減鈉鹽是將部分鹽裡的鈉替換成鉀。這樣的鹽巴還是有鹹味，但鈉變少、鉀變多，不但降低水腫，也能提升心血管健康。最後，許哲綸呼籲，除了改用減鈉鹽，也要記得多吃蔬果、運動流汗，兼顧健康與美麗。

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