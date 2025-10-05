12款點心鈉排名｜叉燒包第7　榜首高它近2倍！5款最高脂損心血管

12款點心鈉含量排名｜香港地道美食，當然少不了中式點心，雖然精緻美味，但同時亦隱藏着高鈉高脂的危機。食安中心就曾為市面非預先包裝點心的鈉、含量，進行研究檢測，發現12款點心中以蝦肉燒賣、鮮蝦春卷和牛肉球的鈉含量相對偏高。攝取過多鈉質，增水腫、高血壓、心臟病、中風和腎衰竭等風險。想吃又想健康，應該如何食得聰明？



點心鈉含量｜共120款非預先包裝點心 鈉含量有下降趨勢

食安中心從不同中式食肆和點心店收集了12款共120個非預先包裝點心，及4款醬料樣本，進行化驗和分析。點心的鈉含量，跟過去同類研究呈下降趨勢，顯示點心中的鈉質分量減少，但仍有幾款點心的鈉含量頗高。

研究顯示以每100克食物計算，蝦肉燒賣樣本平均值含590毫克鈉，挨近世衛定下的高鈉食物標準（每100克食物含600毫克鈉）。（資料圖片）

點心鈉含量名｜蝦肉燒賣最高鈉 每100克含590毫克鈉

例如蝦肉燒賣、鮮蝦春卷和牛肉球，其鈉含量比起其他點心相對偏高。以每100克食物計算，蝦肉燒賣含590毫克鈉、鮮蝦春卷含480毫克鈉、牛肉球含440毫克鈉。研究發言人表示，如果兩人到酒樓進食一碟蝦肉燒賣及一碟鮮蝦春卷，每人鈉攝入量會佔世界衞生組織建議每日攝取上限（即2000毫克）鈉的32%。

點心熱量｜營養師列20款點心卡路里 炸雲吞排12 最肥1啖=1.7碗飯

而平均鈉含量最低的點心是淨腸粉含66毫克鈉、牛肉腸粉含160毫克鈉和叉燒腸粉含180毫克鈉。但發言人提醒市民，點心例如腸粉配醬汁，進食時要當心，醬汁太多亦會使鈉攝取量攀升可超過兩倍。據世衛建議一般成年人每日的鈉攝取量應少於2000毫克，即略少於一平茶匙（5克）食鹽。

按圖了解12款點心鈉含量平均值及4款醬料樣本鈉含量（由高至低排列）︰

12款點心鈉含量平均值

1 蝦肉燒賣：590毫克/100克

2 鮮蝦春卷：480毫克/100克

3 牛肉球：440毫克/100克

4 蝦餃：430毫克/100克

5 珍珠雞：420毫克/100克

6 煎蘿蔔糕：380毫克/100克

7 蒸叉燒包：320毫克/100克

8 蒸粉果：310毫克/100克

9 蒸菜肉包：230毫克/100克

10 叉燒腸粉：180毫克/100克

11 牛肉腸粉：160毫克/100克

12 淨腸粉：66毫克/100克

點心鈉含量｜食安3建議 點心醬料分開上

食安中心提醒市民，小心選擇並留意個別點心種類的鈉含量會較高，要保持均衡和多元化的飲食，建議進食點心時：

1 宜多吃鉀質高的蔬果及多喝水

2 用餐時要求食肆將點心與醬料分開送上，如需蘸醬應輕蘸少量

3 若購買預先包裝點心時參閱營養標籤，揀選鈉含量較低的產品。

據食安中心《降低食物中鈉含量的業界指引》，可選用較低鈉含量的配料、多用天然材料，例如蒜頭、辣椒、八角、香茅、羅勒等調味和醃製，以減低點心的鈉含量，並以獨立容器盛載醬料，讓消費者按其口味添加於點心等等。

經常吃中式點心的市民該留心其營養價值，高鈉及高脂食物皆影響健康，長遠對心、腦血管不利。（資料圖片）

健康點心菜單參考 5款高飽和脂肪點心不利血管

食物環境衛生署早年亦就中式點心營養進行研究，仔細列出各款點心的熱量、脂肪、飽和脂肪、鈣質及纖維含量清單。



中式點心除了潛在高鈉問題之外，食物環境衞生署早年亦就點心營養歸結研究結果，仔細列出最高脂及最低脂點心、最高及低飽和脂肪點心、最高鈣、最高膳食纖維點心，同時舉例二人或四人同行健康點心之選清單給市民參考。

二人行健康點心菜單參考：

蛋黃蓮蓉包3件、牛肉腸粉3條、蒸素粉果3隻、上海小籠包3件、白灼菜心1碟



四人行健康點心菜單參考：

糯米卷2件、叉燒包3件、鮮蝦腸粉3條、白灼通菜1碟、白灼菜心1碟、燒賣4件、芝麻糊2碗



按圖了解更多中式點心的營養含量，包括高脂與低脂、高飽和與低飽和脂肪、較高鈣、高纖的中式點心及15款每件少於100千卡的點心款式︰

經常吃點心的市民不妨多留意點心的營養價值，例如其中的飽和脂肪問題，製作點心的主要來源是動物脂肪，例如牛油、豬油和肉類本身的脂肪，其中的飽和脂肪若人體攝入過多，長遠來看，飽和脂肪會增加患慢性病的風險，譬如心血管、腦血管等疾病及癌症。

參考資料︰食安中心 / 食環署