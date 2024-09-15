去水腫生果｜排鈉去腫營養師推薦8種高鉀水果　士多啤梨都有份！

夏季濕氣重，不少民眾在早晨起床時會感到身體浮腫，尤其是平時飲食習慣重鹹，喜歡吃重口味的人更明顯。



對此，營養師推薦「8種消水腫水果」可以消腫排鈉，還能夠幫助補充體內鉀離子。

8種消水腫水果（按圖看清👇👇👇）

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台灣營養師張語希在Facebook專頁表示，當早晨起來發現臉部和身體出現腫脹情況的話，可以透過攝取高鉀食物來緩解，這些高鉀水果不僅可以消腫排鈉，還能夠幫助補充體內鉀離子，有助於在夏季保持體內的水分平衡，預防脫水和電解質失衡，不過，張語希提醒，腎臟病患者及要限鉀患者要適量攝取或詢問醫生。

1. 奇異果：奇異果富含鉀，有助於調節體內水分平衡，並且含有豐富的維他命C和膳食纖維，能增強免疫力和促進消化。

2. 香蕉：高鉀含量，有助於補充電解質，預防肌肉痙攣，另外，富含纖維，有助於腸道健康，促進排便。

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3. 牛油果：牛油果含有豐富的鉀、健康脂肪和纖維，有助於心臟健康和消化功能。

4. 芒果：芒果富含鉀和維他命A、C，可以增強免疫力、改善消化。

5. 柑橘類：高鉀水果，還富含維他命C，有助於保持水分平衡，增強免疫系統。

6. 士多啤梨：士多啤梨含有適量的鉀和抗氧化多酚，抗發炎和促進腸胃健康。

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7. 哈密瓜：高鉀含量，有助於體內電解質平衡，含有豐富的維他命和水分，有助於解渴。

8. 火龍果：含有豐富的鉀和膳食纖維，有助於消化系統健康和保持水分平衡。

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