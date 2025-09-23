咖啡水腫｜營養師推去水腫10食物+5飲料　這樣喝咖啡秒變美腿神器

水腫不僅會讓身材肥短，還是身體代謝慢、循環差的警訊。



營養師指出，想改善水腫問題，可從飲食和運動兩方面下手，透過攝取利尿排鈉的飲品、高鉀蔬果，搭配適度運動，促進代謝、改善水腫狀態，讓腿看起來更加纖細修長。

營養師推薦5消水腫飲品 溫飲效果更佳

想擁有完美的腿部曲線其實不困難，只要透過攝取正確的營養和適度運動，自然就能有效改善水腫，找回纖細修長的美腿。台灣營養師高敏敏推薦，平時可以多喝咖啡、綠茶、黑豆水、粟米鬚茶、紅豆水等飲品，有助於利尿排鈉，促進代謝，改善水腫問題，尤其「溫飲」效果會更好，可以有效消除腿腳浮腫的困擾。

多吃高鉀蔬菜 促代謝順暢排便

高敏敏提到，除了消腫相關的飲品，高鉀食物可以幫助身體排鈉，消除水腫。平時可多攝取金針菇、菠菜、白莧菜、番薯葉、苜蓿芽等高鉀蔬菜，這些蔬菜含有豐富的膳食纖維和鉀離子，可以促進代謝、順暢排便，讓腸道輕盈，人也不會腫脹。

選擇高鉀水果 維持水分平衡

高敏敏表示，除了蔬菜外，也推薦吃一些高鉀水果，如香蕉、哈密瓜、奇異果、番茄、火龍果等，這些水果含有豐富的鉀和抗氧化營養素，可以協助排鈉、維持體內水分平衡，能有效改善水腫狀態，讓人感到體內清爽不腫脹。

適度運動有助代謝 促進排水效率

高敏敏特別提醒，由於可消水腫的食材幾乎都含有鉀，腎功能不佳的人務必要遵照醫師的建議攝取鉀量，以免對身體造成負擔。除了飲食外，每天運動30分鐘以上也有助於消水腫，創造健康美腿。

可以選擇跳繩、有氧運動、騎腳踏車、快走、瑜伽等運動項目，睡前也可以抬抬腿，促進角部循環。適度運動可以促進循環、增加排水效率，不僅可以消除腿部水腫，還能讓氣色變得更加明亮動人，可謂一舉兩得。

