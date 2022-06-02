Meadows越南鯰魚柳驗出新冠病毒　醫生買餸烹調5招做漏1步易感染

食安中心昨日（1日）公布，一款越南進口急凍鯰魚柳樣本在澳門驗出新冠病毒，初步調查發現，受影響批次產品曾進口香港，於惠康超級市場有售。發言人呼籲市民及業界停止食用受影響批次產品。其實，買回來的食品務必徹底清潔，以防從包裝上感染新冠病毒；至於食物染有病毒又該如何處理？



Meadows越南鯰魚柳驗出新冠病毒 惠康停售及回收

食安中心昨日（1日）再次得悉澳門食品安全廳所發出公布，指一款越南進口急凍鯰魚柳樣本驗出新冠病毒，品牌為Meadows Essentials，屬惠康超級市場的自家品牌。食安中心發言人指為審慎起見，已指示該進口商及有關超級市場將受影響批次產品停售並展開回收，同時中心將有關批次的急凍鯰魚柳封存並安排銷毀。如市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線3656 1388。

驗出新冠病毒相關產品資料：

產品名稱：越南鯰魚柳

品牌：Meadows Essentials

原產地：越南

進口商：利達海產貿易有限公司

淨重：200克

此日期前最佳：2024年3月2日



新冠病毒於低溫環境可存活1個月

縱然新冠病毒主要透過飛沫傳播，而且不能在食物或食物包裝中繁殖，但低溫環境有利病毒存活，因此貨品買回來後如未能即時處理或有機會染上病毒。港大醫學院公共衞生學院公共衞生實驗室科學分部主任潘烈文教授的團隊，亦曾研究新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）在不同環境的感染力，發現病毒在愈高溫的環境下，愈快失去感染力。

港大醫學院公共衞生學院發表研究，在不同溫度下，新冠病毒的存活情況。（圖片：港大醫學院）

急凍肉類海鮮消毒5貼士 徹底煮熟已有效殺死病菌

根據世界衞生組織和各地的食物安全風險評估機構認為，人類不太可能透過進食食物而感染，如食物本身有新冠病毒依附的話，在煮食過程中的高溫已有效殺死病菌，是次檢出的新冠病毒出現在食物身上而非包裝，危險程度已相對較低，徹底煮熟後即可殺死病毒。不過，處理食材時，雙手應避免接觸到眼耳口鼻，其後亦應盡快洗手，預防感染。

處理食材時不應接觸自己的眼耳口鼻，其後亦應盡快洗手。（Clay Banks/Unsplash）

感染及傳染病專科醫生曾祈殷曾在TVB節目《東張西望》教授大眾買餸防疫及食品的消毒貼士。曾醫生指包裝食品可用稀釋梘液水作消毒劑；乾貨可用清毒濕紙巾；散裝食品可在流水下清洗。

請按圖看買餸防疫及如何消毒處理急凍肉類及海鮮貼士：

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購物防疫5招

1. 購買有包裝貸品

2. 回家後以梘液水清洗包裝表面

3. 先清洗後煮熟

4. 70°C熱水浸

5. 每次使用環保袋後需消毒

