夏日料理｜芒果蝦球爽口香甜又酥脆！7步驟教你善用當造芒果烹調

炎炎夏日，胃口不好怎麼辦？社員李佳慈在廚藝公社分享《秒殺料理～零失敗！》夏季限定芒果蝦球 。誰説蝦球一定要配鳳梨！最近是芒果的産季，當然用芒果來入菜，口味比鳳梨蝦球更好吃更爽口！少了鳯梨的酸味，多了芒果的香甜味，保證秒殺～
酥脆Q彈的蝦球，搭配芒果丁入口，甜而不膩的口感，太美味了！
這次Cindy使用已經剝好白蝦仁（約21隻）示範，省去除蝦殼的麻煩，超級快速，當然也可以買白蝦自己剝哦！
芒果蝦球食譜（點擊圖片查看👇👇👇）
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前置作業～
1. 蝦仁稍微沖洗後開背去腸泥，用餐巾紙將蝦子多餘水分吸乾，否則下鍋炸時，水分容易產生油爆！
2. 芒果洗淨去皮切成丁。
3. 火焰生菜洗淨用紙巾擦乾，剝成小片備用。
做法：
1. 蝦仁加1顆蛋黃，均勻撒上1小匙鹽、適量胡椒粉，再加1大匙粟粉抓拌均勻（天氣熱可先冷藏醃漬10-15分鐘備用）。
2. 先用一個盤子裝些粟粉備用
3. 起一鍋熱油，先將竹筷放入鍋中測試，若竹筷周圍起泡代表油溫足夠可以準備炸蝦球
4. 從雪櫃取出醃好的蝦子，將每一隻蝦的表面沾滿粟粉，分次一隻一隻蝦下油鍋，避免黏在一起，用中小火約炸1-2分鐘，稍作翻動（蝦子很快變紅代表已經熟透，千萬別炸過！）先撈起瀝油。
5. 轉大火熱鍋再將炸好的蝦球再次倒入油鍋中，回炸30秒逼油後迅速撈起瀝油
6. 炸好的蝦球再加入沙律醬拌均，倒入芒果丁拌勻即可盛盤
7. 最後擺上芒果花及小片綠色的火焰生菜裝飾，這動作只是為了點綴裝飾讓顏色更美，不加也沒關係！還可撒上少許檸檬皮增加香氣！
小叮嚀～
1. 不喜歡處理蝦子的媽媽，直接選用「手剝蝦仁」超快速！
2. 炸蝦球時一定要一隻一隻放入油鍋，千萬不要求快整坨放進去，這樣蝦球很容易會黏在一起！
3. 油炸時要掌握好油溫及時間，就可以炸出漂亮的蝦球啦！
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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】