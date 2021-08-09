【泰式三餸一湯】柚子大蝦沙律+青咖喱雞+肉碎煎蛋飯+冬蔭功湯

泰國菜，不一定要去九龍城才有得食，在家中一樣可以煮到地道的泰式料理。現時天氣又熱又濕，總覺得這種天氣食酸酸辣辣的泰國菜，有種消暑清爽的感覺！以下就示範泰國菜的三餸一湯，全都是十分經典的菜式。



柚子大蝦沙律

柚子大蝦沙律是一道十分醒胃的前菜，正好為泰式料理掀起序幕。柚子沙律所用的醬汁，皆是以魚露、香草、青檸等為主，還有椰糖、椰奶等都是不可或缺，最後再在面頭灑上炸蒜、炸乾葱、芫荽、花生等即成。

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柚子大蝦沙律食譜

青咖喱雞

青咖喱雞較紅咖喱和黃咖喱辣，所需材料其實沒想像中複雜，最重要是一包青咖喱醬，而烹調時間也只不過20分鐘左右。煮泰國菜主要都是那些基本材料，但不少泰國人都說，煮青咖喱必備的是「泰國茄子」，重要性就如黃咖喱中的薯仔一樣！泰國茄子跟平日的茄子最大分別，除了一個青色、一個紫色外，就連形狀都明顯不同，因泰國茄子相對較圓較小，不似平日的茄子那樣長身呢。

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青咖喱雞食譜

泰式肉碎煎蛋飯

泰式的香葉肉碎煎蛋飯又是一大經典泰菜，香辣多汁的肉碎配以燶邊蛋，送飯一流！個人認為燶邊蛋也是精粹之一，而想煮出燶邊蛋，就不能省油，油夠多才能做到半煎炸效果，荷包蛋邊才夠脆。

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泰式冬蔭功湯

一講起泰式湯，沒有人想不起冬蔭功湯吧？冬蔭（ต้มยำ，英譯Tom-yum），Tom是湯、Yam是酸辣，因此冬蔭是酸辣湯；至於今次煮的冬蔭功（ต้มยำกุ้ง，英譯Tom-yum-kung，Kung是蝦），即酸辣蝦湯的意思。為了讓味道提升，還會用多膏的大頭蝦，並在事前先取出蝦膏來爆香泰式辣醬，那種香濃美味，一定會讓你一試愛上的。

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泰式冬蔭功湯食譜

剪接：黃卓敏