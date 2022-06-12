運動飲食｜低糖豆漿消脂增肌防關節痛　配搭3原則運動完要這樣吃

開始嘗試運動的人，一段時間後都會遇到「撞牆期」，無論你的目的是減肥還是增肌，體重就是無法再下降、肌肉就是無法再增加，這個「撞牆期」常發生在規律運動後2、3個月後，不少人因為身體素質無法再提升，感到心灰意冷，甚至因此中斷、放棄運動的習慣。



遇到撞牆期，除了要運動方式可能要調整，也要注意問題可能出在「吃」。多數民眾會認為提高運動量、運動強度是唯一手段，但飲食上卻沒有對應式的搭配，忽略了營養補充上的盲點。以下就來告訴你運動後可以怎麼補充。

3種運動收操餐（按圖）

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掌握三原則突破運動撞牆期

想降低運動停滯期困擾，飲食營養的選擇搭配上應把握幾個原則：

1. 強化運動增肌減脂效果

2. 預防／緩和運動傷害原則

3. 增加飽足避免過量攝食



豆漿因同時具備蛋白質、醣類等營養，正是能同時滿足以上需求的絕佳選擇。豆漿中的蛋白質是增肌必要營養素，提升肌肉量除了能增加基礎代謝帶來更高的燃脂（熱量消耗）效率，有足夠的肌肉支撐，也能降低運動時骨關節的負擔與傷害。其次，低糖豆漿中的微量醣類除了能提供運動時的能量補給，搭配其他醣類／澱粉食材的攝取，更能減緩肌肉分解，藉此避免肌肉損傷與運動後的痠痛。

一、瑜珈族：伸展運動

營養補充策略：身心靈的平衡與更好的柔軟度

1. 無糖豆漿搭配含色胺酸，幫助大腦合成血清素，讓心情愉悅紓緩壓力的香蕉。

2. 無糖豆漿搭配營養元素多元、營養密度高的奇異果。

二、慢跑族：中強度有氧

營養補充策略：強化肌耐力降低肌肉痠痛

1. 低糖豆漿搭配香蕉、穀物棒等醣類，蛋白質與醣類的組合，能補充能量消耗，促進肌肉修復。

2. 低糖豆漿搭配含Omega3可抑制前列腺素、減輕發炎症狀的鯖魚、三文魚。

三、健身族：中強度重訓

營養補充策略：肌肉線條更完美

1. 低糖豆漿搭配幫助增肌的水煮蛋或是雞肉沙律等低卡優質蛋白質。

2. 低糖豆漿搭配含纖維與非精緻澱粉，能提供低熱量飽足感的番薯。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】