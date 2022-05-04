減肥｜唔運動都瘦身？番茄西蘭花5食物助減重早餐吃蛋促分解脂肪

想要保持身體健康，沒有比運動還要更好的方法了。但並不是每個人都可以做到，有一些人沒有時間或是是對於運動的意志力不夠。運動的重要性很多人都知道，但就是只有想不去實際的想法而已。那麼要怎樣才可以達到減肥的目標呢？



慶幸還有一個飲食的方法可以幫助減輕體重！到底什麼食物適合這些人呢？那就進一步看下去吧！

5種食物有助減輕體重（按圖👇👇👇）

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1. 雞蛋

雞蛋的營養素超多如蛋白質和維他命等含有豐富的膽鹼，膽鹼是動物代謝過程中起到重要作用的營養素，尤其是可以燃燒脂肪，有助於減輕體重。早餐吃顆雞蛋，身體就可以在一整天都會以一定的速度來分解脂肪。

2. 西蘭花

西蘭花只需稍微焯一下，沾着醬汁來吃就可以了。因為煮得太熟，營養素就會被高溫給破壞。雖然烹飪方法看似簡單，但它的營養價值不容小覷。它含有豐富的維他命C、鐵和鈣等，而且還有助於促進代謝過程，可以幫助減少體重。

3. 番茄

番茄也有助於控制體重，也要歸功於它的番茄紅素和β-胡蘿蔔素成分。愈熟愈紅的番茄，它的抗氧化物質就會越豐富，能防止體內的脂肪堆積。

六類食物幫助對抗自由基，防病抗老化（按圖👇👇👇）

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4. 花生醬

早餐有吃花生醬的人，飽腹感的時間就會更長，那麼想要進食的慾望就會比較少。因為它的蛋白質和纖維的豐富，雖然花生醬含有大量的脂肪，但大部分都是不飽和脂肪，還有助於化血液和淨化血管。

5. 茶

尤其是吃太油膩的食物，喝杯熱騰騰的茶來解膩是最好的。喝茶還能健康長壽，茶中含有豐富的抗氧化物質，可以預防高血壓和動脈硬化等其他疾病。尤其是綠茶的兒茶素成分可以幫助增加卡路里的消耗，減少腹部脂肪的效果。當然不是那種手搖杯製作的奶茶，含有高糖分的飲料喝太多，就算是有茶喝了也沒有效，反而更加增胖。

沒有時間運動的人，以上的食物就是最適合你了。雖然飲食可以幫助你減肥，但還是有規律的運動加上飲食的控制對健康會比較好。

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