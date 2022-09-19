養肺｜霧霾、二手煙傷肺不自知 魚、粟米8種食品助淨化遠離肺癌
撰文：康健雜誌
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空氣品質下降、二手煙害等環境圍繞，正在不知不覺傷害你的肺，年紀不大卻愈來愈容易喘？
以下8種抗氧化食物幫助降低身體發炎反應，同時清除自由基，讓你遠離肺癌威脅！
有助淨化肺部的8種健康食品：（按圖了解）
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抵抗空污、清除自由基！8種食物淨化你的肺
1. 魚
Omega 3脂肪酸可以抗發炎，預防肺部氧化產生的壓力
可以吃：三文魚、秋刀魚、鯖魚
2. 維他命B
維他命B可以永續降低肺癌的風險，也可以幫助消化、穩定神經系統
可以吃：魚類、瘦肉、雞蛋、全穀類
3. 紅蘿蔔
富含β紅蘿蔔素的食物可以預防肺癌，也可以舒緩支氣管炎和氣喘
可以吃：紅蘿蔔、紫椰菜、茄子
4. 粟米
粟米「黃質」是一種類胡蘿蔔素，可以保護肺部避免發生癌症
可以吃：粟米、南瓜、木瓜
5. 糙米
糙米富含礦物質硒和維他命E，可以增進肺部健康，也可以改善氣喘症狀。
6. 椰菜花
椰菜花有豐富的維他命C、鉀和鎂，也富含強力抗氧化物胡蘿蔔素和類黃酮，可以預防肺癌和改善阻塞性肺炎、氣喘。
7. 橙子
橙子富含維他命C和鉀，可以預防氣管的感染與發炎，也有豐富的抗氧化物，可以預防肺部產生自由基。
8. 綠茶
美國研究發現，每天喝5杯綠茶以上的人即使吸煙（當然最好戒煙）依舊可以降低肺癌的風險。
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