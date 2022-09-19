養肺｜霧霾、二手煙傷肺不自知　魚、粟米8種食品助淨化遠離肺癌

空氣品質下降、二手煙害等環境圍繞，正在不知不覺傷害你的肺，年紀不大卻愈來愈容易喘？



以下8種抗氧化食物幫助降低身體發炎反應，同時清除自由基，讓你遠離肺癌威脅！

有助淨化肺部的8種健康食品：（按圖了解）

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抵抗空污、清除自由基！8種食物淨化你的肺

1. 魚

Omega 3脂肪酸可以抗發炎，預防肺部氧化產生的壓力

可以吃：三文魚、秋刀魚、鯖魚



2. 維他命B

維他命B可以永續降低肺癌的風險，也可以幫助消化、穩定神經系統

可以吃：魚類、瘦肉、雞蛋、全穀類



3. 紅蘿蔔

富含β紅蘿蔔素的食物可以預防肺癌，也可以舒緩支氣管炎和氣喘

可以吃：紅蘿蔔、紫椰菜、茄子



4. 粟米

粟米「黃質」是一種類胡蘿蔔素，可以保護肺部避免發生癌症

可以吃：粟米、南瓜、木瓜



5. 糙米

糙米富含礦物質硒和維他命E，可以增進肺部健康，也可以改善氣喘症狀。

6. 椰菜花

椰菜花有豐富的維他命C、鉀和鎂，也富含強力抗氧化物胡蘿蔔素和類黃酮，可以預防肺癌和改善阻塞性肺炎、氣喘。

7. 橙子

橙子富含維他命C和鉀，可以預防氣管的感染與發炎，也有豐富的抗氧化物，可以預防肺部產生自由基。

8. 綠茶

美國研究發現，每天喝5杯綠茶以上的人即使吸煙（當然最好戒煙）依舊可以降低肺癌的風險。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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