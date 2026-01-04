紅蘿蔔肺癌｜紅蘿蔔助減肺癌風險42％　2煮法增營養 應煮先或切先

紅蘿蔔功效｜肺癌預防｜紅蘿蔔有「東方小人參」之稱，可炒、燜、煎、焗，煮湯或做蛋糕，常以小配角形式出現，但其實紅蘿蔔營養豐富，英國有研究指，紅蘿蔔更有助預防肺癌。想留住紅蘿蔔中更多營養，還需講究煮法！



紅蘿蔔功效｜紅蘿蔔肉蛋白質豐富 皮具抗老抗癌功效

紅蘿蔔肉含有碳水化合物、蛋白質、纖維素及礦物質；紅蘿蔔皮有抗氧化物β-胡蘿蔔素，主要儲存於皮下，抗氧化物助細胞抗老及抗癌功效；當在體內轉化成維他命A之後，亦有助預防夜盲症和呼吸道疾病。

放入適量菜油一起煮紅蘿蔔也能幫助脂溶性的β胡蘿蔔素被人體吸收。（Pixabay）

紅蘿蔔功效｜減肺癌風險42％ 吸煙者要慎吃

一項刊載於《英國營養學雜誌》中的研究指出，吃紅蘿蔔可能有助減少肺癌風險達42％。肺癌的成因除了長期吸煙、吸二手煙之外，還可能是空氣污染、廚房油煙等諸多因素有關。此項研究針對約20萬人進行分析，其中肺癌的病例達5,517宗，研究小組發現其中吃最多紅蘿蔔的組別，相比最少的組別，肺癌的風險降低了42％。

不過，吸煙人士反而不宜攝取太多β-胡蘿蔔素，日本醫學界發現，若是吸煙者每天攝取多於20毫克的β胡蘿蔔素，反而增加肺癌風險20至30％。因為香煙中的氧化劑會把β-胡蘿蔔素氧化，若在缺少其他維他命C和E的情況下會造成不良影響。

一般不吸煙的人士，如果血液中β胡蘿蔔素濃度較高，罹患肺癌機率下跌了20至85％不等，透過吃紅蘿蔔等食物可補充β胡蘿蔔，不用擔心攝取過量的問題。

《英國營養學雜誌》中的研究指出，吃紅蘿蔔有助減少肺癌風險達42％。（Pixabay）

紅蘿蔔功效｜兩項提議煮紅蘿蔔 營養大提升

日本營養師四宮望則於訪問中表示，紅蘿蔔中的β胡蘿蔔素、鉀等比較不容易因為加熱而流失，但當中的維他命C等水溶性維他命會因為高溫及烹調時間太長而受損，想保留維他命C在料理時最好不要過度加熱。另外，放入適量菜油一起煮紅蘿蔔也能幫助脂溶性的β胡蘿蔔素被人體吸收。

想留住紅蘿蔔中更多營養素，可以參考以下方法︰

+ 2

1. 依次序先煮、切、再煮

紅蘿蔔與肉類一起燜燉時，建議放入整條紅蘿蔔，煮熟後再切塊，才放入鍋中與肉類燜燉幾分鐘。先煮，再切再煮這方法，相比先切後煮，能使紅蘿蔔中的營養素提升1/4倍。

2. 做餡料前先炒

紅蘿蔔是耐火的食材，可先切成幼絲，加入油脂或肉類一同煮熟。或將切碎的紅蘿蔔在油鑊炒片刻，使β-胡蘿蔔素充分釋出後，才做成餡料，營養更佳。

揀紅蘿蔔貼士｜非愈橙紅愈甜 芯細最好

一般人買紅蘿蔔偏好又粗又壯，但更美味的紅蘿蔔，超乎我們想像，有一個部位主宰了紅蘿蔔的口感和美味程度。究竟揀紅蘿蔔要看哪裡？

以下哪條紅蘿蔔，你認為較美味？

哪條紅蘿蔔，你認為較美味？（《相葉學》影片截圖）

按圖了解美味的紅蘿蔔之鑒別方法，下次買紅蘿蔔時不妨留意一下此重要部位︰

+ 9

整條紅蘿蔔的甜度，從頭至尾數起：

頭部：較硬，水分較少，甜度較輕，較適宜切絲爆炒或燉湯；

中段：糖分較高，質地較爽脆，適合做成沙律或涼拌菜；

尾部：「紅蘿蔔味」最明顯，澱粉酶含量最多，有助保健腸胃，幫助消化，由於澀味稍濃，可醃漬、切絲快炒或做成餡料增加美味。

參考資料︰早安健康

延伸閱讀︰【夏天湯水食譜】蓮藕粟米紅蘿蔔湯 潤肺生津消暑解熱除煩燥