肥媽食譜｜電飯煲芒果糯米飯米浸幾耐？1招即揀超甜多汁紅皮芒果

夏天芒果收成，香甜多汁的芒果如何揀？芒果甜品大受歡迎，肥媽就有好煮意，教大家做電飯煲版的「香芒斑蘭糯米飯」，同樣可以十分成功。



電飯煲芒果糯米飯免睇火 斑蘭葉略揉釋香

芒果糯米飯是馳名海外的經典泰式甜品，一般人會用蒸的方法來煮糯米飯，萬一糯米未浸透身，尤其是黑糯米，飯粒又硬又難咀嚼。肥媽利用電飯煲將糯米當白米煮，保證飯熟軟糯，而且適合不想「睇火」的人嘗試。糯米要先浸泡一晚，使糯米吸收更多水分，如此一來更易煮熟。將浸好的糯米加入飯煲，倒入椰漿、糖、鹽調味，注入少量水，肥媽解釋由於糯米已浸透，因此加少量水已可。然後，將斑蘭葉先揉兩下會更易出味，放入部分斑蘭葉入飯煲，另外剩下的部分用來煮淋在飯面上的椰汁。蓋好飯煲煮飯，跳掣後再按「煮」至第二次跳掣。

肥媽教大家煮簡易版的芒果糯米飯。（《健康食平啲》截圖）

椰汁是芒果糯米飯的靈魂，就像畫龍點睛一樣；但是，如何才做到地道風味，兼鹹甜有致的椰汁呢？肥媽先將斑蘭葉放入鍋內，加水略煮至出味，之後撈走斑蘭葉。加糖、鹽入鍋，加入椰汁，要用慢火煮，再加少量粟粉水煮至濃稠，備用。來到最後部分，將芒果起肉後，連煮好的糯米飯上碟，淋上椰汁便大功告成了。

按圖有香芒斑蘭糯米飯的做法及貼士︰

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肥媽【香芒斑蘭糯米飯】食譜

材料︰

芒果1個

斑蘭葉3片

泰國糯米1米杯

椰漿1/2 米杯

水1/4 米杯

鹽少許

糖3/4湯匙

椰汁材料︰

椰漿6湯匙

糖1湯匙

鹽少許

生粉1-2茶匙

5湯匙水



做法︰

1.糯米浸一晚後瀝乾，斑蘭葉洗淨抹乾切小段備用。

2.將糯米、椰漿、糖、鹽、水及半份斑蘭葉放入電飯煲內，冚蓋按煮飯模式。

3.用大約5湯匙水與剩下的斑蘭葉一同煮至出味，拿掉葉片，倒入椰漿。

4.用細火微煮，放入鹽、糖調味，加少許生粉水煮至稠身。

5.芒果起肉切片，連糯米飯上碟，淋上煮好的椰汁完成。

超甜多汁紅皮芒果 果皮通紅表面油亮

芒果有諸多品種，夏季5、6、7月是紅皮芒果的當造季節，例如是愛文芒及貴妃芒，有時看到某些果皮全通紅的，某些紅中帶黃的，原來背後都有原因，並且會直接影響到果肉的味道及甜度。想揀多汁又香甜的芒果，貼士十分簡單，日本水果專家，百年頂級水果名店「千疋屋」的採購部長石部一保講解極易的方法。

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按圖了解選超甜、多汁的紅皮芒果之鑒別方法︰

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參考資料︰big big channel 《健康食平啲》/ 《相葉マナブ》