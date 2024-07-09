芒果糯米飯食譜｜簡易甜品食譜揀哪種芒果好？椰漿加1物味道升級

芒果糯米飯是傳統的泰國甜品，三大原素以芒果、糯米與椰奶醬組成，你愛白糯米還是黑糯米？當中的椰奶醬，只要加鹽，便能令味道層次倍升。



芒果黑糯米飯

芒果椰汁糯米飯 用哪種芒果最好？

芒果糯米飯是遊客每逢到泰國旅遊必嚐的名物，當地的白糯米飯除了有白色、也有粉紅色、淺紫色、淺綠色，以洛神花、碟豆花及斑蘭汁染成，另外亦有黑糯米，比白糯米有嚼勁及煙韌。建議芒果糯米飯應盡快享用完畢，如果不能馬上吃，要將芒果及椰奶醬放在雪櫃冷藏，而糯米飯可置於常溫，如果糯米飯放在雪櫃或隔夜後會變得又乾又硬，風味變差。

泰國盛產芒果，品種繁多，主要品種有象牙芒、青皮芒、金煌芒及水仙芒等。然而，遇上香甜多汁的台灣愛文芒，還是抵受不了它肉厚多汁，濃甜的誘惑。對於酷愛泰國芒果的朋友，不妨選擇清香的金煌芒及水仙芒，據聞泰國人常用這兩種芒果配椰汁糯米飯享用。

選購又甜又靚的愛文芒貼士︰【芒果食譜】芒果河粉清甜滑捋捋 水果達人教揀香甜愛文芒3要點

芒果黑糯米飯

香滑椰奶漿 加1物味道更有層次

不得不提的是芒果糯米飯中的椰奶漿，絕對是畫龍點睛的關鍵，椰奶醬不止有甜味及椰味，你發現它還帶少許鹹味嗎？它使甜味更有層次，徘徊口腔內縈繞不散。煮椰奶醬時要加糖，另外要加少許鹽，再注入有凝稠作用的粟粉水慢慢煮成鹹甜有度、奶滑香濃的椰奶醬，以往覺得只有食店中才享有的風味，原來自己煮也可做到。

芒果黑糯米飯食譜

+ 1

食譜 芒果黑糯米飯（煮） 材料 黑糯米1杯（160克）、椰漿200毫升、水30毫升、糖50克、鹽少許、愛文芒1/2個、粟粉水適量 做法 1.黑糯米先浸4小時備用，瀝走多餘水分後用大火蒸熟，約用30分鐘。 2.椰漿加水以慢火煮滾，加糖及鹽拌勻。 3.撈起半湯勺椰漿，注入黑糯米拌勻，放10分鐘，備用。 4.鍋內餘下的椰漿，加入粟粉水拌勻煮至微稠成醬汁備用。 5.切愛文芒並起果肉。 6.將黑糯米、愛文芒放上碟，淋椰漿完成。

健康小貼士：

芒果性平，味甘，能解渴生津，本草綱目記載：「芒果益胃氣、止暈嘔」，亦有豐富的類胡蘿蔔素，有助於眼睛及潤澤皮膚。有虛寒咳嗽、敏感體質、糖尿病者等不宜食用芒果。

黑糯米帶有米糠層，含較高的礦物質、維他命B1及花青素，有補中益氣、養胃健脾等功效，但糯米不易消化，不可食用過量，老人、小孩及脾胃虛弱者更需注意。如有問題，請向醫生或中醫師查詢。



攝錄：詹郭敏、陳錦超攝影：尹嘉蔚、詹郭敏剪接：陳錦超場地提供：美亞廚具



相關食譜：

【芒果食譜】芒果河粉清甜滑捋捋 水果達人教揀香甜愛文芒3要點

芒果河粉食譜

【芒果布甸食譜】港式甜品集體回憶 做法簡易零難度！