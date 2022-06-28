肉燥飯食譜｜台南口味甜甜鹹鹹入口即化！油亮美味一定要冰糖炒？

網友TU Chin Hsuan在Facebook廚藝公社發文：買了「肉燥角」，滷了一鍋香噴噴的「台南口味」肉燥及12顆紅心蛋，只要這一味，白飯可以殺好幾碗。



吃完嘴巴黏黏的超多膠質，有炒糖色滷出來的肉燥和滷蛋顏色才會美美的又油亮。

「台南肉燥飯」食譜（按圖看做法👇👇👇）

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有人會說肉燥角很便宜，一碗肉燥飯怎麼賣那麼貴，煮過的人才會知道為什麼，因為工序繁瑣且需要花很多時間才能讓你享用到一碗美味的肉燥飯。

做法：

1. 肉燥角洗淨放入鍋中，類似爆豬油一樣炒到出油。（這邊要注意安全，帶皮會油爆）

2. 把豬油倒出來可以再利用。（豬油放涼冰起來可以炒菜）

3. 肉燥角盛出來備用，鍋子洗淨開始放冰糖炒糖色。

4. 再度倒入肉燥角一起翻炒上色。

5. 中途加入先炒好的紅葱頭、白胡椒粉、醬油及水煮滾，盛起放入陶鍋，把蛋也一起放進去，滷2.5小時即可享用。（先用電飯煲蒸熟）

今天用台灣瑞春醬油，比例大約是醬油1：水6，口味算清淡的，要吃鹹一點可減少水，但也跟醬油品牌有關。肉燥角爆出油再滷吃起來不油膩，台南口味甜甜鹹鹹肉燥入口即化。

▼超級簡易版鹽酥雞食譜（按圖👇👇👇）

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