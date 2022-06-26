綠豆沙食譜 | 夏日甜品消暑清熱　綠豆煮極唔腍全因做錯這1步！

網友邱惠鶯在Facebook廚藝公社發文：夏天，雪櫃一定要準備一鍋綠豆湯（綠豆沙），最喜歡喝這種煮的很糜的綠豆湯！



綠豆湯簡易做法（按圖詳看 👇👇👇）

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簡易做法：

1. 綠豆買回來先洗淨，稍微瀝乾水分，裝進容器或是塑膠袋，然後放入冷凍庫結冰。（要煮隨時都有）（冷凍會破壞豆子的結構，會比較快煮爛，煮紅豆、花生、薏米都可比照辦理。）

2. 再把結凍的綠豆放入電鍋內鍋，在內鍋加入7分滿的熱水，外鍋加2杯水，把綠豆煮熟煮爛。

3. 開關跳起後燜一下，開蓋看一下綠豆爆開的程度，如果還沒完全爆開，就再外鍋一杯水再煮一次。

4. 重點就是要等綠豆煮熟才能加糖，不然不會軟，會硬硬的！

5. 加好糖攪拌一下，再外鍋半杯水煮一下，讓糖跟綠豆湯更融合更好吃。

煮好還可以裝一袋一袋變綠豆冰。

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