紅燒牛肉牛腱食譜｜軟嫩不柴浸泡多久最啱？簡單1招輕鬆切片防爛

前幾天滷紅燒牛肉時也順道滷了一條牛腱，在牛肉湯裡泡了2天2夜。



今天切片來吃好軟嫩一點都不柴，唯一的缺點就是刀工太拙劣，原諒我不會切片XD

紅燒牛肉牛腱食譜（按圖）

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- 牛肉約2斤

- 和牛腱一條（先清水洗掉血水瀝乾備用）

- 蔥白7~8根

- 薑片3~4片



做法：

起油鍋冷油開始爆香上述香料，飄出香味後將香料盛盤或趕至鍋邊，再放入洋蔥紅蘿蔔炒軟，再將牛肉和剛剛的香料加醬油3匙（即棄湯匙量），豆瓣醬3匙，糖1匙，下鍋一起翻炒一下再加米酒將食材蓋過（不喜歡酒味可用水代替），再放入萬用滷包，先中小火煮滾試喝一下湯頭再依個人喜好加減鹹淡。

再加入番茄2顆（切塊）、白蘿蔔一條（削皮切塊）

一起滾一下，可原鍋小火燉煮至牛肉軟爛即可，也可換至電鍋燉煮（外鍋2杯水）燉至牛肉軟，牛肉塊可先行食用，拌飯拌麵都好吃，牛腱持續泡在牛肉湯裡冰冷2天2夜讓它更軟嫩入味。

冷藏取出切片比較好切，可當冷盤吃，想熱食加一點牛肉湯一起煮熱即可。

其他社員回文：「都滷成這樣軟爛 都然切不成型！凍到硬 微解凍到可下刀再切 。不然就是滷到筷子可以輕鬆插入就可關火。整鍋連滷汁泡到涼再撈起冷凍」、「看這滷牛肉半筋半肉又入味，一定香又好吃，謝謝分享」、「看起來好美味喔，肚子餓了」。

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請按下圖睇香辣牛腱的所需材料和前期步驟有：

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請按下圖睇燜煮香辣牛腱的過程及完整食譜：

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