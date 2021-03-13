【健康湯水食譜】老黃瓜茯苓扁豆衣湯　健脾去濕減春困疲勞不適

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-03-13 12:00

去濕消水腫，除體內濕氣，有助紓緩由濕重而引起的問題，例如「春困」引致的疲勞。此外，脾虛致濕重，脾更虛；濕更重，因此去濕亦要健脾，必須同步進行。老黃瓜茯苓扁豆衣湯可解因春困帶來的身體不適。

老黃瓜茯苓扁豆衣湯，可解因春困而帶來的身體不適。

犯「春困」的意思是身體困了濕氣，通常會感到睏倦乏力，頭昏欲睡。空氣要抽濕，人體也要祛濕，從中醫角度看，春困由於體內陽氣不足，當陽氣不足，氣血會不順，臟腑缺乏滋養。有助清熱化濕、健脾益氣的湯水，尤其適合春天裡飲用，如果脾胃的消化功能良好，身體排濕的能力亦會提升，有助對抗疲勞。註冊中醫師潘仲恆表示老黃瓜茯苓扁豆衣湯有助健脾化濕，舒筋除痹。痺，即痺症，是中醫指由風、寒、濕等引起的肢體疼痛或麻痺的不適。

茯苓、赤小豆、生薏仁皆助利水去濕，

譽為中藥「八珍」之一的茯苓可利水滲濕，老黃瓜茯苓扁豆衣湯有些少像四神湯的氣味，此湯味道怡人而不甘苦。老黃瓜正好用於袪濕，挑選老黃瓜時，揀愈老愈多皺紋的為佳。

老黃瓜茯苓扁豆衣湯食譜

按圖了解此湯的食材療效：

+ 3 + 3 + 3

潘仲恆中醫師對「老黃瓜茯苓扁豆衣湯」之食用建議︰

此湯有助健脾化濕，舒筋除痹。痺，即痺症，是中醫指由風、寒、濕等引起的肢體疼痛或麻痺的不適， 一般人可飲，痛風人士不宜。每周飲1至2次。 如有疑問，請向中醫師諮詢。

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