黑雨水浸｜去濕湯水食譜推介 老黃瓜薏米花豆湯健脾去濕2類人不宜

撰文：余曉彤
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天文台昨晚（7日）發出黑色暴雨警告，本港多區出現嚴重水浸，政府宣布極端情況至少維持至下午 6 時。連日下兩，天氣潮濕，身體濕氣重，容易周身乏力。老黃瓜薏米花豆湯有清熱解毒、潤肺、止咳、健脾、去濕的功效，有助解決因潮濕的天氣而引致體內濕氣掛不走，四肢乏力等問題。
攝影：余曉彤

老黃瓜性涼、味甘、可生津止渴、清熱解毒，加入粟米，更有健脾益氣、和胃、安神的作用。註冊中醫師郭志華博士指老黃瓜薏米花豆湯有清熱解毒，潤肺止咳，利水滲濕功效。

老黃瓜薏米花豆湯用不少健脾化濕食材如老黃瓜、薏米、花豆及眉豆。
老黃瓜薏米花豆湯食譜

請按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+4

老黃瓜：性涼、味甘，有消暑、生津止渴、清熱解毒
粟米：性平、味甘，有健脾益氣、和胃、安神
薏米：性微寒、味甘，有利水滲濕、去濕除痹、清熱排膿
花豆：性微溫、味甘，有健脾化濕、消暑和中
眉豆：性微溫、味甘，亦有健脾化濕、消暑和中
豬肉：性平、味甘鹹，有補中益氣，滋陰潤燥
無花：果性涼、味甘，有潤肺止咳，清熱潤腸

食用建議：一星期飲用1-2次，脾胃虛弱、易泄瀉人士不宜飲用

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老黃瓜薏米花豆湯（煲／Boil）

5-6人分量 1級難度 2小時

材料：
老黃瓜1個
粟米1條
生熟薏米40克
花豆40克
眉豆40克
無花果乾3粒
豬𦟌300克
水2.5公升
米酒適量
鹽適量

做法：
1. 老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊並切塊；粟米洗淨切件。
2. 生熟薏米、眉豆、花豆及無花果乾洗淨。
3. 凍水連豬𦟌一同煲滾，大火汆水幾分鐘後盛起，其間加少許油。
4. 所有材料凍水放進鍋，以大火滾10分鐘後，轉中小火煲1.5小時，最後加少許鹽調味，即成。

不失敗秘訣：
* 老黃瓜的瓜皮都有豐富營養，故不用去皮。
* 生熟薏米一同使用可令湯水減少寒涼。

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