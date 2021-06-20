夏天湯水食譜｜老黃瓜太子參豬腱湯健脾去濕　燈心草不宜全棵用？

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-06-20 21:00

明天（21日）是夏至，想煲湯的話仍然以瓜果類為主，今次煲的是老黃瓜太子參豬腱湯。老黃瓜清熱袪濕，又可解暑；而太子參一樣是中醫師推薦的夏至健脾食材，因此就煲這個湯水讓大家在夏日健脾去濕。 攝影：鄧穎琪

平時食飯不常吃到老黃瓜，因為它皮硬肉老，適合煲湯卻不宜用來做餸。切開老黃瓜時，發現它核和汁都很多，並且聞到一陣青瓜味道，原來老黃瓜真的跟青瓜一樣。當青瓜在樹上未有及時被摘下來，一直生長就會枯黃及皺皮，而「老黃瓜」這個名字就正正反映出其又老又黃的特點，挑選老黃瓜的話，甚至是愈老愈多皺紋為之好。

切開老黃瓜，裡面有很多瓜籽，水分亦十分充足。

至於太子參，跟人參、黨參、花旗參等都是參類，不過它性質相對溫和，別稱是「孩子參」、「孩兒參」，意思是「太子」「孩子」服用都吃不壞，因為其補氣力量不算太強，溫燥性不高，不容易上火或令人虛不受補。用太子參煲湯前，最好先浸泡20至30分鐘，因為有部分太子參或經硫磺熏蒸過，味道有機會帶酸。

使用太子參之前，要先用水浸泡及洗淨。

另一種大家未必熟悉的湯料是燈心草，它的造型蠻有趣，取名燈心草因為以前的確會用它點燈照明。燈心草多數是10札穿成1大札，對於如何使用，則有兩個說法。

請先按下圖了解燈心草結構：

根據衛生署於2008年發表的報告，燈心草具有清心火、利小便的功能，多數用於改善心煩失眠、尿少澀痛及口舌生瘡，但根據香港《中醫藥條例》列明，「燈心草」只應以莖髓為藥用部位，但現時不少人都用燈心全草入藥。記者向註冊中醫師邱穎琳查詢，她表示一般都是全札煲，但莖髓的藥效比較高。

老黃瓜太子參豬腱湯食譜

這個湯有益氣健脾、清心火和去濕利水的功效，由於健脾、清熱等等都是夏天的養生原則，因此適合夏天飲用，惟脾胃寒涼者則較不適宜。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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