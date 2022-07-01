韓式煎餅食譜｜蝦仁椰菜蛋家中食材靈活用　簡易製韓式點心

韓國煎餅（韓語：부침개）是一種韓國傳統食品，由浸在麵糊和雞蛋液的混合物中多種配料在平底鍋中煎煮而成，在韓國普遍很受歡迎，逢年過節，家家戶戶會做韓式煎餅祭祖，也會將韓式煎餅當點心食用。



傳說，韓國煎餅的由來，是因早期天氣不好時，為了安撫不能出外玩耍而哭鬧的孩子們，媽媽靈機一動使用家裡現有的食材做出圓膨膨的「韓式煎餅」讓小朋友當零食，如今在韓國是家喻戶曉相當受歡迎的食物。

蝦仁韓國煎餅食譜（按圖看做法👇👇👇）

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分享美味的韓國煎餅——蝦仁版本，準備韓式煎餅粉、蝦仁、小白菜、紅青辣椒、雞蛋，也可以看家裡有什麼配料，可以靈活運用，像是魷魚、魚片，或是椰菜、韭菜都可以變化。

做法：

1）首先準備煎餅糊，因為沒有想要吃很多餅，粉用米杯3杯，水慢慢加

2）其餘食材整理切段，一起拌入麵糊

3）冷鍋冷油，等溫度上來倒入拌好的煎餅糊，蓋上鍋蓋

4）稍微看到底部已煎金黃就可以先撒上紅綠辣椒，如果小朋友要吃可以一半放一半不放

5）反面繼續煎，如果餅太大，可以拿一個平盤來協助倒扣



煎好就可以灑上白胡椒，也可以另外準備溫和的風味醋沾著吃。

社員留言回文：「很詳細的作法，謝謝分享」、「阿萱妹妹好厲害～我也好愛這一道」、「謝謝妳的分享 」。

Q：「請問水要加多少呢？」A：「水我沒有特別記，慢慢加，拉起來會一坨一坨滴落就可以了，就是糊狀」

▼韓式炸醬麵食譜（按圖👇👇👇）

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