氣炸鍋食譜｜韓式芝士熱狗棒免油炸　芝士加倍皮香酥脆靠2材料！

自氣炸鍋興起後，大大小小的氣炸食品相繼推出，而芝士熱狗棒亦吸引不少媽媽作為小孩的小食。不過急凍食品往往口感欠奉，特別是急凍麵包。其實自製的過程並不複雜，而且更可按自己喜好加入大量芝士，「芝」味爆表！



麵包代粉漿？

芝士熱狗棒在韓國深受歡迎，在小巷的小食檔定必找到蹤影，繼而引申各大食品牌子出產自家的急凍熱狗棒。事實上熱狗棒的起源地為美國，又名炸熱狗（Corn Dog），傳統的用粟米粉糰包裹著香腸再油炸而成的食品。隨後此小食興起，因而衍生出不同的配搭如加入芝士、表面加薯仔粒等。然而，個人不太喜愛油炸的粉漿，調製粉漿的過程也繁複，故這次用上麵包代替。

芝士熱狗棒起源地為美國，又名炸熱狗（Corn Dog），傳統的用粟米粉團包裹著香腸而油炸而成的食品。

外皮香脆不只裹麵包？

香腸、麵包、芝士、麵包糠及雞蛋，五種常見的材料用來製造油炸小食，香腸肉汁豐富，芝士鹹香，麵包香脆，將所有材料按次序包裹成熱狗棒再氣炸，香脆可口！不過包裹時需注意，如果麵包的尺寸不大，建議連同麵包皮一同輾平，不然麵包面積不夠大，或未能完全包裹整條香腸。另外，坊間不少食譜都直接將熱狗棒氣炸便完成，但個人強烈建議氣炸前一定要沾上日本麵包糠，令香脆口感加倍提升。

芝士熱狗棒食譜

健康小貼士：

香腸是加工食品，被世衛歸類為第一致癌物，而部分品牌的香腸鈉含量比較高，建議可比較不同品牌，若然每100克肉的含鈉量低於600毫克則比較健康。芝士含有鈣質和蛋白質，有助抑制腸道脂肪吸收、降低血壓、減少骨質疏鬆和牙齒疾病的機會。

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攝錄：呂志豪、陳嘉杰

剪接：黃卓敏

芝士熱狗棒（氣炸／Air-fry）

2人分量 1級難度 20分鐘

材料：

煙燻豬肉腸2條

車打芝士10克

水牛芝士10克

麵包2片

麵包糠20克

雞蛋1隻

油適量

做法：

1. 竹籤插入香腸，放入氣炸鍋以180°C氣炸3分鐘，取出。

2. 麵包以檊麵杖輾平；雞蛋拂打成蛋液。

3. 在已輾平的麵包放上香腸、車打芝士及水牛芝士。

4. 將麵包卷成熱狗，於接駁位沾上蛋液黏好。

5. 將熱狗沾上蛋液，灑上麵包糠。

6. 放入氣炸鍋，噴油後以180°C氣炸10分鐘，即成。