夏天湯水食譜｜香茅檸檬薏米水健脾去濕養顏潤燥　幾時放檸檬好？

夏天湯水食譜｜香茅檸檬薏米水有利水滲濕、養顏潤燥的功效，是夏天少不了的消暑飲品。薏米含有少許澱粉質成分，就如米飯般健脾，加入含有豐富維他命C的檸檬，美肌亦帶點開胃，除濕解暑氣。



香茅檸檬薏米水食譜 檸檬幾時放？

經過連日的滂沱大雨，這兩天才稍稍見陽光，但下周一又迎來狂風雷暴大驟雨！而氣溫仍然持續酷熱，濕度亦高達95%。炎炎夏日與其飲汽水解渴，倒不如飲用養生的香茅檸檬薏米水消消暑。製作這款消暑養生飲品比煲湯更容易，將處理好的食材按次序放入鍋中煲煮便完成，而次序為香茅和生熟薏米、冰糖，最後熄火後才下檸檬。

香茅有袪瘀通絡；生薏米利水滲濕；熟薏米健脾止瀉；檸檬潤肺生津。

雪凍飲用感覺清涼爽快 中醫：易傷脾胃

夏天飲品講求消暑解渴，自然會將製作好的飲品放入雪櫃雪至冰凍，雖然飲用當下的確解渴，但郭醫師指凍飲始終易傷脾胃，最好還是室溫或微溫飲用，就個人而言閒時一杯凍飲或對身體所造成的負擔相對細小。

香茅檸檬薏米水食譜

材料：

香茅5支

生熟薏米150克

檸檬2個

冰糖10克

水2.5公升

做法：

1. 生薏米浸水30分鐘，熟薏米略沖。

2. 檸檬1個切片去核、另一個榨汁；香茅拍扁切段。

3. 煲滾一鍋水，加入生熟薏米及香茅煮至滾起，轉中小火煲45分鐘。

4. 加入冰糖煲15分鐘，熄火。

5. 加入檸檬片及檸檬汁，加蓋焗5分鐘。

6. 將檸檬片取出，即成。

不失敗秘訣：

* 如不想用冰糖可用蜜棗代替。

* 如不喜歡香茅的味道可減少分量。

* 熄火後才加入檸檬，因高溫會令檸檬變苦。如怕酸加1個檸檬已足夠。

請按圖了解此湯的食材療效、注意事項：

香茅：性溫、味辛，有疏風解表、袪瘀通絡的作用。

生薏米：性微寒、味甘，有利水滲濕、袪濕除痹、清熱排膿的作用。

熟薏米：性平、味甘淡，有利水滲濕、袪濕除痹、健脾止瀉的作用。

檸檬：性平、味酸甘，有化痰止咳、潤肺生津、健脾和胃的作用。

冰糖：性平、味甘，有補中益氣，和胃潤肺的作用。

註冊中醫師郭志華博士對「香茅檸檬薏米水」的食用建議：

- 可以日日飲用。

- 雪凍飲飲用時感覺清涼，但易傷脾胃，建議室溫或微溫飲用。

- 脾胃虛弱、易泄瀉人士可改為只用熟薏米。

- 如有疑問，請向中醫師諮詢。



