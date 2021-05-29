梅酒飲法｜10種喝法加梳打水最常見　網民大推加牛奶雪糕自製甜品

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-05-29 17:02

每年到了「清明節」前後的三月底四月初，就會有一波「釀梅酒」的風潮，因為那時正好是梅子盛產的季節，也成為了愛酒人士生活中的一種「儀式」（然而雖然會多人會說「釀」，但其實只是「泡」而已。真正製酒的「釀」其實是一個更為複雜的工藝……）而大家對自己自泡梅酒都不陌生，畢竟那真的很簡單，只要將梅子清洗處理乾淨，然後按照每個人不同的口味喜好加入糖跟「基酒」就能搞定！ 文：Daniel Hsu（GQ Taiwan）

這所謂的「基酒」可用範圍極廣，從酒精濃度淡如日本清酒、燒酎，重如高粱、伏特加、琴酒，甚至威士忌、生命之水……通通都可以使用！而依照基酒的酒精濃度與口味調性的不同，泡製的時間長短不一，有的短則幾個月甚至幾周就能飲用，有的可放上好幾年！不過泡製出來的梅酒口味濃郁龐大，直接常溫或是加冰純飲當然可以，但還是不少人會選擇再添加一些其他的飲品一起使用！

▼梅酒可以加什麼喝？ （點擊下圖看清！👇👇👇）

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日本居酒屋固有喝法

1. 梅酒 + 加入梳打水（ソーダ割り）

「酒 +梳打水」的喝法實在是很百搭，而梅酒加梳打水也是日式居酒屋固有的喝法，這樣的喝法被稱之為「ソーダ割り」，絕大部分的比例是「1：1」，但當然也可以依個人喜好而定，而且最好是冰飲為佳！

而坊間有許多人推薦加雪碧一類的透明汽水是一個常見的折衷方案，不過汽水過甜如果你的梅酒成果偏酸的話可以試試看，但如果你一開始泡製的梅酒就已經下了重本的糖了，建議還是三思，乖乖加梳打水就好……

2. 梅酒 + 水（水割り）

在日本居酒屋，梅酒跟燒酎的喝法還真的大同小異，加水的喝法叫做「水割り」，不過「水割り」一定是冰飲，而且必須先在空杯中加入冰塊，讓杯子變冰，更專業的是在空杯中加入滿冰，再將其攪拌直到玻璃杯開始起霧結出水珠後，再加入梅酒跟水。

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3. 梅酒 + 熱水（お湯割り）

跟燒酎喝法同理，加水冰飲的是「水割り」，而改加入熱水的叫做「お湯割り」。

4. 梅酒 + 加茶（ウーロン割り）

同樣也是跟燒酎一樣的喝法，加茶的喝法叫做「ウーロン割り」，在日本居酒屋中，最正統的「ウーロン割り」是加入「烏龍茶」，但是很多人私底下喝會改加「綠茶」（就是一個「有酒精的梅子綠茶」的概念啦！）

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坊間熱門喝法

5. 梅酒 + 可樂

除了最一開始說的加入梳打水或雪碧，其實很多帶汽泡的飲料也很適合搭配，而一直以來「梅子加可樂」就是台灣常見的喝法，改加梅酒口味同理，而且多了酒精喝起來會更佳、愉快！

6. 梅酒 + 啤酒

雖然感覺有點太接地氣了一點，不過確實啤酒加梅子是台灣酒店常見的喝法，而自己在家裡當然也可以把梅子換成自己泡製的梅酒，自己特製屬於自己的調味啤酒！

7. 梅酒 + 威士忌

沒有什麼不行的！上面已經說了威士忌本來就是泡製梅酒常見的基酒之一，雖然不管用什麼基酒泡製而成的梅酒都可以加威士忌，不過同樣的道理，如果說你今天不想加威士忌，想加其他基酒搭配著喝當然也是可以！（說穿了就是再把本來的酒加重而已啊！）

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8. 梅酒 + 果汁

梅酒加果汁也是常見的喝法，但不宜選擇味道太重的果汁，畢竟梅酒已經是味道很重的水果酒了，再選味道重的果汁味道打架起來蠻可怕的……最常見使用的果汁為橙汁、蘋果汁、梨子汁……等。

9. 梅酒 + 牛奶 / 益力多 / 雪糕

想不到吧！但這真的是網路上很多人大推的喝法，據說梅酒加了牛奶後喝起來會有一種如「乳酪」般的口感！與此同時也有人提出把牛奶換成「益力多」等乳酸飲料的喝法（編輯個人實測後其實比較喜歡加乳酸飲料！）

而同理都是乳製品，也可以直接在梅酒裡加一點雪糕讓它漫漫融化；或是把雪糕當主角，一至三球的雲呢拿雪糕，最後把梅酒當成調味料淋在上面吃！

10. 梅酒 + 咖啡

更想不到了吧！這也是很多人推薦的冷門喝法！不過其實「梅酒 + 咖啡」的喝法並不是空穴來風，它最早在二戰時期就在東京淺草被發明出來了，但不是酒吧或居酒屋，而是在咖啡甜點店被發明出來的！而且據說這還是《小飛俠阿童木》、《怪醫黑傑克》作者手塚治虫最愛的喝法！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：自製「梅酒」完成後可以加什麼喝？加氣泡最常見，加「咖啡」能有意想不到的火花！】