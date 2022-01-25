水果冷知識｜桔子白絲營養價值高不要剝清！可降血脂控血糖又護心

快過年了，除了年菜、零食，正盛產的桔子（又稱橘子）也是過年不可或缺的要角，桔子可說是一身都是寶！
除了果肉的營養外，營養師說，剝桔子時別把白色的絲剝的精光，它超營養的，至於果皮也別急著丟，可用來清潔與除臭！
桔子白絲營養及桔子營養（按圖看清👇👇👇）
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台灣營養師高敏敏在Facebook上指出，桔子象徵大吉大利，很多人吃桔子時一定會把桔子上的白絲剝掉，這個白絲又叫「橘絡」或「白絡」，它富含含橙皮苷（Hesperidin），具有抗發炎、抗氧化、降血脂、控血壓、保護心血管等功用。同時膳食纖維更多，除了增加咀嚼時間，也增加了飽足感，有助食後血糖控制。
吃完桔子後，高敏敏也提醒，桔子皮也別急著丟掉，可以拿來除臭、清潔。
按下圖看吃桔子變甜技巧（點擊下圖看清！👇👇👇）
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桔子的營養檔案
高敏敏指出，一顆桔子大約59大卡，相當於每日水果一分的建議量。以下是每100公克桔子含有的營養價值：
維他命C25.5mg
增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白、幫助鐵質吸收。
葉酸8.2μg
是製造紅血球的重要角色，也是孕媽咪必備的營養之一。
鉀74mg
利尿消水腫、調節高血壓。建議一次吃1顆桔子就好，一天最多不超過2顆。
膳食纖維1.5g
幫助腸子蠕動，排便順暢。
β-胡蘿蔔素343μg
保護眼睛視力，鞏固皮膚及黏膜健康。
按下圖看妙用桔皮方法！👇👇👇
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【本文獲「TVBS」授權轉載。】