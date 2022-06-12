致肥陷阱｜水果茶比珍奶健康？營養師揭4類台飲熱量最高是這果茶

近來天氣逐漸升溫，許多民眾習慣買一杯冰涼的台式手搖飲料消消暑氣，不過台灣營養師高敏敏提醒，即便選擇看似熱量較低的水果茶也不見得比較健康，她還將手搖茶、奶茶、水果茶和芝芝系列的高熱量飲品依序列出，並指出手搖飲中的一樣配料比珍珠還要罪惡。



台灣營養師高敏敏近日在Facebook發文，列出四大系列的飲料熱量，建議愛喝手搖飲的民眾仔細看看，一杯飲料究竟含有多少糖份和熱量，列表均以正常甜、正常冰計算，容量則分別有隨身瓶960ml、大杯700ml、中杯500ml三種大小。

▼12款台式飲品常見配料熱量由低到高分別是👇👇👇

+ 8

相關文章：飲食熱話｜營養師揭台式飲品配料熱量排名 榜首竟然不是珍珠？

根據高敏敏歸納出的熱量排行榜顯示，同樣以大杯為單位來說，台式手搖茶系列中熟果茶擁有最高熱量，為359大卡、含糖79公克；奶茶系列由白玉珍珠鮮奶茶居冠，為490大卡、含糖43公克；水果茶系列以蘋果果粒茶最高，為344大卡、含糖66公克；加入奶蓋的芝芝系中則由可可芝芝獨佔鰲頭，為374大卡、含糖36公克。

高敏敏指出，台灣衛福部建議每日精緻糖攝取不該超過一天總熱量的10％，最好還能降至5%，以每日攝取2000大卡的人為例，攝取量應低於200大卡，而低至100大卡更好，大約是25到50公克，等於一杯飲料須控制在半糖以下。

高敏敏還揭露一大熱量陷阱，她直言比起珍珠，奶蓋的熱量更是不可輕忽，因為在奶蓋的製作過程中不僅使用忌廉、糖和鹽，還要添加一些煉奶打發，確保乳脂肪含量夠高以防油水分離。因此她提醒民眾，偶一為之的享受沒有問題，但應落實3點措施，包含多喝水、加料飲品點無糖、點愈少糖愈好，才能真正遠離肥胖。

相關文章：衰老｜每日1杯汽水加速衰老4年易心臟病 消委會22款高糖飲品清單👇👇👇

+ 18

延伸閱讀：

確診輕症怎麼吃好得快？營養師曝「飲食菜單」：抓4大重點

主管請喝手搖飲還給加料 網曝最優搭配：這些給他點下去

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】