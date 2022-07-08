MUJI低卡零食｜營養師推15款MUJI零食最低19卡　千層蛋糕魷魚上榜

減肥和吃零食，似乎是不能並存的兩件事。不過其實只要懂得慎選，還是有許多低罪惡感零食！以下就介紹由營養師JC所分享的MUJI無印良品低卡零食熱量表，全是140卡路里以下的零食，最低卡的只得19卡路里，更沒想到即使棉花糖、香蕉千層糕都一樣食得！



香港營養師學會認可營養師JC指出，MUJI內其實有很多減肥人士的寶物，只要懂得挑選，減肥時還是可以吃一點零食來獎勵自己。她在社交平台列出15種MUJI低卡小食的熱量表，每份都是140卡以下，就連棉花糖、千層糕、曲奇等都食得。

原來MUJI都有不少低熱量零食！（攝影：鄧穎琪）

請按下圖睇15款MUJI低卡小食熱量排名及營養標籤（熱量由高至低）：

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第15位：甘筍曲奇(1包) 139卡路里

第14位：香蕉千層蛋糕(1個) 138卡路里

第13位：日式紅豆蓉餡餅(1個) 103卡路里

第12位：意式芝士鱈魚片(1包) 102卡路里

第11位：番茄羅勒脆條(1包) 90卡路里

第10位：帶子醬油脆條(1包) 89卡路里

第9位：棉花糖(1包) 67卡路里

第8位：魷魚薄片(1包) 63卡路里

第7位：辣味魷魚乾(1包) 54卡路里

第6位：香蔥蝦餅(1塊) 47卡路里

第5位：醬油米餅(1小包) 46卡路里

第4位：魷魚乾(1包) 34卡路里

第3位：牛奶片(1片) 26卡路里

第2位：鹽味焦米餅(1小包) 22卡路里

第1位：黑糖脆條(1條) 19卡路里

鹽味焦米餅22卡 鹽分不高不怕水腫

比較令人驚喜的是，棉花糖這類甜到漏的小食，竟然比想像中低卡。JC說：「棉花糖應該是大家都不能抗拒的MUJI零食，每包只有67卡路里，當零食也沒有負擔，但記得棉花糖的原材料只有糖，而且這款棉花糖入口即溶，所以要控制好分量，一次吃一包就好了～」至於下午茶好選擇，她尤其推薦鹽味焦米餅，因為其成分只有米、植物油、鹽，且鹽分不算太高，每塊只有0.025克鹽，女生吃完不怕水腫之餘，每小包（２塊）亦只得22卡！

這款鹽味焦米餅，$25一包（14塊），JC認為是很好的低卡下午茶選擇。（MUJI）

筆者發現番茄羅勒脆條和帶子醬油脆條都是很不錯的零食，一整包才90卡路里，可以慢慢食，而且兩者都是利用豆渣及小麥粉代替麵粉做成，分別以番茄羅勒或帶子醬油調味，每食用分量只含不多於10克糖分。

Miss JC為FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，畢業於香港大學食物營養學學士學位，為香港營養師學會認可營養師，現擔任私人執業營養師。（受訪者提供）

資料來源：FIT FIT FOOD