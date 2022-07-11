糖尿病飲食｜大魚大肉營養過剩或致糖尿病　宜減精緻醣晚餐這樣吃

糖尿病是已開發國家的文明病之一，每年病人數量都在不斷攀升中，其中又以二型糖尿病為多，佔糖尿病患者中的90%左右，近年糖尿病患者甚至有年輕化趨勢。



這是因為現代人生活條件好，飲食過於精緻，常吃大魚大肉卻無節制，又缺乏運動，造成肥胖，最後代謝不良而形成疾病，一旦有糖尿病後，如果不加以控制，容易繼續惡化導致眼睛病變、腎臟病變、末稍神經病變、心血管病變等，因此對糖尿病患的保養值得重視！

按圖了解維持血糖平穩及糖尿病前期患者7大飲食宜忌︰

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吃太好、營養過剩 恐致糖尿病

台灣義大醫院蔡金川中醫部部長表示，我們的老祖宗早在兩千年前，就觀察到糖尿病了，黃帝內經中「膏粱之變，足生大疔」，講的就是吃得太好，營養太過，導致糖尿病足的例子；但是古代沒有血糖檢測，也沒有糖尿病這個病名，古代的病名，叫做「消渴」。

控制血糖 中醫調理有方

然而，許多糖尿病患者，不希望長期服用西藥，而想改以中醫的方式進行治療。蔡金川部長說，事實上整體而言，現代中醫確實能夠透過中藥調理，甚至透過中醫艾灸、耳穴治療和頭皮針等方式，都能幫助糖尿病患者控制血糖，並改善相關的症狀。

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糖尿病控制關鍵 端看自身配合與否

糖尿病患者除調配飲食、適量運動，做好熱量控制長期維持適當體重外，蔡金川部長提醒，在日常生活中，精緻醣類或加糖食物盡量不要吃，要多運動消耗多餘糖份，而且晚餐要早點吃，不要距離睡覺時間太接近，以免晚餐所吃的食物都囤積下來造成肥胖等，也都是控制病情的要點。

最重要的是，糖尿病的控制必須病人本身的配合，身體力行，持之以恆，才是治療成功與否的關鍵。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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