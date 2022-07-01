芒果營養｜低熱量消水腫增免疫力6大好處 掌握2原則糖尿病也可吃
撰文：中天快點TV
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夏天是芒果的季節，芒果也是不少民眾的消暑聖品，不僅能當作飯後水果，也能做成飲品或冰品。
台灣營養師程涵宇也整理芒果對身體的6大好處，芒果熱量低，不但能幫助增強免疫力，又富含許多營養；且只要把握2原則，糖尿病患者也能放心食用。
芒果的6大好處（按圖）▼▼▼
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1. 豐富葉酸
葉酸不但能保護心血管、有助紅血球的形成，同時增強免疫系統。
2. 豐富維他命A及β-胡蘿蔔素
台灣營養師程涵宇指出，吃一顆愛文芒果，就能獲得整日91％的維他命A。維他命A能夠增強眼睛、鼻子、口腔、肺，以及胃腸道各處的黏膜健康，鞏固免疫系統增強免疫力。
3. 維他命C
除了維他命A之外，吃一顆愛文芒果，也能獲得一天所需要的56％維他命C，不但能幫助維持細胞膜及呼吸道黏膜組織的完整，也能隔擋外來細菌病毒。
4. 熱量低
程涵宇澄清，其實芒果熱量並沒大家想像中的高，一顆中型約350g的台灣愛文芒果熱量約100大卡，100公克的愛文芒果熱量約41大卡，而100公克的珍珠番石榴熱量為38大卡，兩者實際熱量其實差不多。
5. 豐富膳食纖維
幫助腸道蠕動養出腸道好菌，可以改善睡眠品質又減壓。
6. 豐富的鉀離子
芒果對女生是能消水腫的好食物，對有心血管疾病的人來說，芒果更是能幫助血壓穩定的好水果。
把握2原則減血糖負擔 糖尿病也可吃
程涵宇也說明，即使是糖尿病患者只要把握2原則，也是可以吃芒果的。建議每次食用半顆，並添加蛋白質一起食用，如芒果牛奶、無糖乳酪芒果等，吃下去不但消暑，也能減輕對血糖的負擔。
按圖看2個簡易芒果起肉法︰
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