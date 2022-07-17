吃飯冷知識｜站著吃飯助消化更易肥？改善胃酸倒流1個關鍵變肚脹

隨著運動風潮席捲全球，許多人開始重視自身的健康，對於上班族來說，1天可能有8小時（甚至更多）必須得待在座位上，有些公司甚至採用了站立式的辦公桌，來提升員工的健康，也減少了久坐造成的精神萎靡，使得辦公效率降低。

文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



但您有想過，既然我們都可以站著辦公了，那站著吃飯是不是也是一種對健康有益的進食方式呢？就像台灣西門町某知名麵線一樣，因為沒有座位的關係，所謂的內用就變成站在店門口食用完。以下將為您介紹站立進食這種看似不太舒服的用餐方式，究竟這對身體有何好處以及壞處呢？

▼5種飲品解油膩助消化（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 11

相關文章：消滯飲品｜聚餐大魚大肉致飽滯不適？必備5種飲品解油膩助消化

1. 研究說站著消化快

我們都知道地球上的所有事物都受到地心引力影響，而吃飯這件事也不例外。根據發布在美國國家生物技術資訊中心（NCBI）的1篇研究顯示，在用餐後立刻坐下，其消化速度會比躺下來得快。雖然沒有針對站著吃飯和坐著吃飯的消化速度比較，不過根據用餐後的姿勢跟消化速度之間的關係，我們可以推測出當您用站姿進食時，吃下去的食物在胃袋的消化速度可能會比坐著吃來的快。

2. 消化快卻容易吃更多

人體處於站立狀態時，每小時所消耗的能量，大約比坐著要多出50大卡（kcal）。若從這個方向推論，站著吃飯應該會比較容易瘦啊？其實正好相反，除了跟朋友聚餐外，大部分人在平常上班日，吃飯的速度都滿快的，最慢大約半小時內就能解決一餐，若是採用立食的方式，頂多也只消耗25大卡左右，但是較快的吃飯速度，可能會使我們吃進更多的食物；相反地，在坐著吃飯的情況下，吃飯的速度通常會較慢，較慢的進食速度也可降低我們的食慾，提高飽足感，在無形之中減少了我們攝取的熱量。當然，從上面的說明可以發現，吃飯速度是影響吃多吃少的主因，若您喜歡站著吃飯，卻又不想因此攝取過多熱量而發胖，用細嚼慢嚥代替狼吞虎嚥，除了避免體重增加外，也能減少胃部的負擔，因為吃飯的速度愈快，代表食物通常沒有經過充分的咀嚼，而這項工作便需要依賴胃部完成，提高了消化不良的發生機率。

3. 飢餓感來得更快

我們已經知道了坐著跟站著吃飯在消化速度的差別，但是若您不僅站著吃，甚至還邊走邊吃，或是一下站一下坐，如此頻繁的活動可能會提高30%的消化速度，消化速度變快會讓胃袋提早淨空，傳送飢餓的訊號給大腦，導致您很快又想在吃點東西來止餓。這個現象雖然可能會讓想要減重或維持苗條身材的人感到苦惱，但是對於有在進行重量訓練並想要提升體重的人來說，也不失為一種增加每日總攝取熱量的方式。

相關文章：胃脹食物｜甜食高油脂類易致肚脹難受？教你選對食物保腸胃健康👇👇👇

+ 6

4. 降低胃酸倒流風險

胃酸倒流（GERD）指的是胃酸從胃部回流到食道，可能有疼痛、灼燒感，頻繁的胃酸倒流會讓食道產生潰瘍，甚至提高罹患食道癌的風險。飯後馬上躺下或是吃太飽都可能造成賁門（Cardia）閉鎖不全，這個部位就是胃袋和食道間的閘門，當閘門沒有好好關緊時，胃酸就有可能帶著尚未消化完全的食物回流到食道。為了避免胃酸倒流，除了在飯後不要馬上躺在沙發上看電視之外，嘗試站著吃飯，並在飯後散散步，有助於胃部加快消化食物。

5. 吃下空氣脹氣頻傳

前面提過，我們在站立進食時，通常會吃得比較快，為了讓進食速度加快，每一口塞進去的食物就會變多，同樣地，吃進去的空氣也會變多，因此，便有可能導致脹氣發生。此外，加快的消化速度，也會使得人體吸收食物中的營養素時間被壓縮，當食物中所含的碳水化合物（Carbohydrate）沒有被好好的吸收完全，便可能發酵產生氣體，使得我們有腹脹的感覺。

說這麼多 到底該站著還是坐著吃呢？

研究告訴我們，站著吃飯雖然可以降低胃酸倒流的風險，但也會讓人容易吃得太飽而導致脹氣，但是造成這些狀況的成因，幾乎都跟進食速度脫離不了關係。不管您選擇哪種吃飯方式，吃飯時適當地控制進食速度，在對於腸胃消化的幫助上，可能會比選擇站著或坐著吃飯來的重要。

延伸閱讀：

吃花椰菜有學問！多做這步驟加倍抗癌

消化不良怎緩解？從生活5大重點改善

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：站著吃飯可以嗎？好壞來看研究怎麼說】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」