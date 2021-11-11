健康飲食｜吃粥易消化對腸胃好？胃酸易倒流忌吃麵包番茄番薯

有位來門診諮詢的胃病病人說到最近吃完飯後，胃酸倒流的情況變得比較頻繁。「我已經改掉吃蛋糕配咖啡的習慣了，為什麼還會這樣？」



請她列出這陣子來每天的三餐後，終於揪出兇手──粥！「我以為吃粥容易消化，對胃應該比較好……」

事實上，碳水化合物原本就容易刺激胃酸分泌，水分過多也是。而當米飯變成粥，米粒更容易分解，對胃酸分泌的刺激性也就更強了。有胃酸倒流、胃潰瘍等胃部功能不佳者，其他不宜的飲食方式還包括：

▼胃不好不能吃這些（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 高澱粉的食物：像是吃麵包、碗粿、蘿蔔糕、番薯等，如果再搭配酒、咖啡、茶等含有咖啡因的飲品，那就會更不舒服了。

2. 高糖份＋油脂的組合：比方蔥油餅、燒餅油條，或是方塊酥、老婆餅、綠豆糕、蛋卷等點心，都是結合了高量澱粉和油脂的食物，尤其容易引發胃酸大量分泌。

3. 偏酸與含有酵素的水果：番茄、鳳梨、奇異果、橙、橘子、士多啤梨、蔓越莓等水果，易刺激胃酸分泌，別在空腹時吃。

4. 不可犧牲掉任何一餐，即使是少少吃都比完全不吃來得好。

建議一餐之中最好先吃蛋白質食物，幫助胃酸適當分泌來消化蛋白質，接著再吃大量鹼性的蔬菜中和，並可搭配高麗菜、秋葵等能夠保護胃黏膜的食物，至於容易使胃酸大量分泌的澱粉則最後再吃。而南瓜和番薯等「澱粉類蔬菜」，平日正餐可吃，一旦胃部疼痛或有不適時同樣不宜食用。

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【本文獲「李婉萍的營養天地」授權轉載。】