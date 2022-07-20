鵪鶉蛋營養｜3大營養素更勝雞蛋！改善記憶護甲狀腺4好處附食譜

鵪鶉蛋除了體積較細小外，味道基本上跟雞蛋無異，只是它的外殼上有些啡色斑點而已。雞蛋的營養常常有人討論，那鵪鶉蛋的營養成分，大家又知道嗎？相較於雞蛋，鵪鶉蛋又有何優勝之處？



富含維他命B12和鐵質 有助思考及記憶

1隻鵪鶉蛋大約為9克，大約4隻左右才相等於1隻雞蛋。儘管體積小，但不代表它的營養價值低，當中蘊含豐富的維他命B12、硒、核黃素、膽鹼和鐵質，對人體至少有4個好處：

（1）補充能量：硒和核黃素皆是重要營養素，可幫助人體分解食物，並轉化為能量。

（2）護甲狀腺增免疫力：高水平的硒被指能調節甲狀腺、增強免疫系統功能，對於癌症、感染、不孕症、懷孕、心臟病和情緒障礙等都有更好的影響。

（3）改善貧血、記憶力：維他命B12和鐵質可促進神經系統功能健康，維他命B12對製造紅血球起著重要作用，若你有維他命B12缺乏性貧血，細胞可能缺乏足夠氧氣和營養來運作，使你容易疲倦及虛弱，甚至損害神經、影響記憶和思考。

（4）維護神經系統：膽鹼對身體製造乙酰膽鹼至關重要，它是一種神經遞質，可將信息從神經系統發送至肌肉。

鵪鶉蛋蘊含豐富的維他命B12、核黃素等。（photo-ac）

鵪鶉蛋vs雞蛋

鵪鶉蛋與雞蛋的營養價值作比較，以同樣100克重量來計算（即大約10隻鵪鶉蛋，以及2隻雞蛋），鵪鶉蛋熱量稍高，但核黃素、維他命B12及鐵質等，全都較高。不過，雞蛋的膽鹼就稍高於鵪鶉蛋一些。

鵪鶉蛋與雞蛋之營養價值比較。（資料來源：《Healthline》；《香港01》製圖）

蛋黃流質或凝膠狀不宜食用

縱然營養豐富，亦是很好的蛋白質來源，但食鵪鶉蛋仍有需要注意的事項。有時候，我們會吃已消毒的生雞蛋，可能是生蛋拌飯，或是吃火鍋時打隻生蛋到豉油裡等等，然而，大部分鵪鶉蛋都未經巴士德消毒法殺菌（即用70-90°C短暫加熱方式殺死液體中的微生物），意味著外殼上可能仍附有有害細菌。



除了確保鵪鶉蛋在食用前已徹底煮熟、沒有流質或凝膠狀的蛋黃外，孕婦和免疫系統受損的人，亦應避免食用鵪鶉蛋。

鵪鶉蛋不宜生吃。（photo-ac）

以下有兩個鵪鶉蛋食譜，除了白烚之外，還有更多食法。

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資料來源：《Healthline》