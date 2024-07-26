芝麻醬食譜｜日主婦瘋傳日式芝麻醬食譜　實試1招冇研磨器更美味?

芝麻醬是不少人喜歡的醬料，所指的是日式芝麻醬，並非腸粉蘸的麻醬。這種日式芝麻醬，常被用來拌沙律，經連鎖火鍋店帶起風潮後，不少人也會用它來配火鍋肥牛。要自製這種芝麻醬原來一點也不難，以下就介紹日本主婦間流行的芝麻醬食譜，記者試做過一次，方法簡單味道也很好呢！

攝影：鄧穎琪



芝麻沙律醬分3種

芝麻沙律醬主要有三種形態：香味深厚的煎焙、清爽無負擔的無油風味，或是口感滑順的濃郁味道，我們較常用的都是煎焙芝麻醬。

大型超市的芝麻醬多達30款，而我們較常用的是煎焙芝麻醬。（資料圖片）

研磨白芝麻 擀麵棍密實袋最方便

芝麻醬最主要的材料當然是芝麻，基本上只得兩個步驟，就是把芝麻稍稍研碎，與其他調味拌勻即可。日本主婦們會用研磨器或食物處理器去做，筆者家中沒有這些工具，先試用手提攪拌機，結果芝麻四濺，結果索性用擀麵棍把它研碎，好像更方便。要是你想更乾淨的話，可把芝麻放入密實袋裡，再用擀麵棍壓碎，如像整蛋糕餅底時壓碎消化餅一樣。

請按下圖睇芝麻醬所需材料和做法：

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日式芝麻醬食譜

材料：

白芝麻50克

白醋5湯匙

醬油2湯匙

糖1湯匙

蜜糖2湯匙

沙律醬3湯匙



做法：

1.芝麻醬以研磨器、食物處理器或擀麵棍壓碎。

2.芝麻加白醋、醬油、糖、蜜糖及沙律醬，用湯匙或手提攪拌器等攪勻，即成！



還原大廠出品 1調味最關鍵

記者試吃後，發覺味道還原度很高，原本以為只需要芝麻和沙律醬，後來發現白醋的味道也是相當關鍵，提升酸度，更適合拌冷麵或沙律等。若你一次吃不完的話，放入乾淨容器再於雪櫃保存，也可放上3至4天。

自製芝麻醬大功告成。

以下再分享中華冷麵食譜，夏天享用涼浸浸，試做的時候不妨配上自製芝麻醬呢！

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芝麻沙律醬高脂高卡 1湯匙熱量多過半碗飯

不得不提醒的是，坊間的沙律醬一般熱量較高，以這次用來做芝麻醬基底的丘比沙律醬，一湯匙熱量已99卡，而食譜中共用了3匙，熱量已超於1碗飯！而坊間的芝麻醬，則每湯匙約110卡，等於0.6碗飯。如欲沾芝麻醬，可選擇較低卡和脂肪的芝麻醬。值得注意，雖熱量和脂肪含量較少，但鈉含量比一般的芝麻醬較高，一湯匙有約200至300的鈉含量。

芝麻醬普遍高脂高鈉。（資料圖片/尹嘉蔚攝）

早前我們也在坊間搜集了30款日式芝麻醬進行比較👉👉👉芝麻醬檢測｜30款Jojoen最高卡2湯匙逾半碗飯！邊3款低卡低脂低鈉

按下圖了解30款芝麻醬的熱量、脂肪及含鈉量（由熱量高至低排序）︰