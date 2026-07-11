夏枯草桑葉茶食譜｜清肝明目消暑涼茶　加1物增甜減苦宜煲多久？

消暑茶食譜｜夏枯草是涼茶常見草藥之一，記得去藥材舖買夏枯草時，有位嬸嬸見到，就說：「夏天煲夏枯草就最啱啦！」今次就煲一個簡單的夏枯草消暑茶，清肺潤燥，怕苦？加一種材料代替糖，功效依舊，味道可口！

攝影：鄧穎琪



煲涼茶比煲湯還要簡單，將材料浸洗乾淨，加水煲好就行。今次煲的是夏枯草桑葉茶，材料只有4種，夏天可作清熱解暑之效，適合常待在冷氣房人士飲用。

夏枯草桑葉茶能清熱消暑，另外胃寒人士也適合飲用。

夏枯草桑葉茶食譜｜夏枯草減苦2方法

今次用了荷葉、夏枯草、桑葉和糖冬瓜，由於怕夏枯草太苦，於是加糖冬瓜增甜，分量無需太多。平時我們煲冬瓜茶或冬瓜湯，都可利水消腫，但註冊中醫師邱穎琳就表示，用糖醃漬過的冬瓜已失去原本功效，現只能增甜。她又提醒，若怕苦不一定要加糖冬瓜，可減少夏枯草的量並用菊花替代，這就成了「夏桑菊」涼茶。

夏枯草桑葉茶食譜

夏枯草桑葉茶食譜（2-3人分量）

材料：

荷葉1/4塊、夏枯草2両、桑葉2両、糖冬瓜100克、水2公升

做法：

1.荷葉浸15分鐘後，用熱水煲10分鐘。

2.夏枯草、桑葉各浸15分鐘，並清洗乾淨。

3.所有材料下鍋，大火煲滾後轉小火煲1小時，即成。

不失敗秘訣：

~荷葉無需加太多，以免味太澀；荷葉先浸洗及用熱水煲煮，有助清潔消毒及煮軟。夏枯草和桑葉亦需浸洗。

夏枯草桑葉茶的清熱解暑功效強，適合夏天或天熱炎熱時飲用，尤其是平日胃寒或夏天經常待在冷氣地方人士，但不需要清熱解暑者則不宜。



按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

夏枯草：清熱瀉火，明目。

桑葉：疏風散熱，清肺潤燥，清肝明目。

荷葉：性平、味苦，解暑清熱、升發利濕。

冬瓜：本有利水消腫功效，但糖冬瓜加糖醃漬後，已失去原本功效，僅為增甜。

夏天湯水食譜｜香茅檸檬薏米水健脾去濕 凍飲傷脾胃幾時放檸檬？

香茅檸檬薏米水食譜

【春天健康湯水食譜】竹䉀茅根馬蹄湯 利尿除濕清胃肺濕熱