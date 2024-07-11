暗瘡解決｜涼茶治暗瘡愈飲愈嚴重？中醫推1湯水清熱解毒痘痘拜拜!

一長暗瘡就飲涼茶？原來係錯！中醫師更指有機會愈飲愈多暗瘡，或者因爲過量服用寒涼藥，令身體變差，暗瘡問題更難解決。那麼應該如何改善痘痘問題？



暗瘡形成有很多原因，即使青春期已過，也不代表不長暗瘡。（GettyImages）

暗瘡分３類

天氣濕熱，空氣污染嚴重，再加上生活壓力大，皮膚容易出粉刺和石頭瘡。即使過了青春期，臉上的暗瘡依然令人煩惱。請教註冊中醫師潘仲恆，他解釋暗瘡有很多證型，最基本可分風熱、濕熱和痰濕三類，這三類暗瘡的徵狀略有不同。

1. 風熱型暗瘡

風熱型的暗瘡顏色偏紅，暗瘡有膿，而且會痕癢痛楚，暗瘡在臉上的分佈分散，很少會密集堆在同一位置。患有風熱型暗瘡人士會出現口乾、便秘、尿黃等徵狀。

患有風熱型暗瘡人士會出現口乾、便秘、尿黃等徵狀。（envato）

2. 濕熱型暗瘡

濕熱型的暗瘡紅腫疼痛或會長有膿皰，多分佈密集於兩頰，患者的皮膚油膩、面油較多。而患者亦可能有口臭、便秘的問題。

濕熱型暗瘡多分佈密集於兩頰，面油較多，會長有膿皰。(ig@cosmetolog__daniela)

3. 痰濕型暗瘡

痰濕型的暗瘡質感較硬、膿腫、囊腫、以凹凸的疤痕為主，雖不痛不癢，但過了很久都沒有化膿和痊癒。

痰濕型的暗瘡以凹凸的疤痕為主，不痛不癢。（envato）

飲涼茶治暗瘡是錯？

暗瘡形成的原因各有不同，胡亂飲用涼茶或會弄巧反拙，不但暗瘡沒有改善，更會影響體質。想紓緩暗瘡問題，潘仲恆中醫師推介了一款白茅根桑葉素湯，想皮膚光滑，明艷照人，首先從食療開始！

白茅根即茅根有清熱的功效。（iStock）

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白茅根桑葉素湯食譜

材料：

枇杷葉9克、白茅根9克、桑葉9克、麥冬12克、黃蓍15克、陳皮3克、水6碗

做法：

1 把所有材料放進一鍋水中，浸泡約20分鐘，再用大火煮沸。

2 轉中細火再煮約45分鐘，至剩約2碗水分量，可加鹽調味即成。

這個湯水適宜一周喝一次，早晚飲用，有助清熱去暗瘡。



感冒期間的人士不宜飲用，一般人士則沒有問題。



食療只是輔助，如暗瘡情況嚴重，需找醫師治療。



按下圖看清各種食材：

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枇杷葉：性苦微寒，具清肺、化痰、止咳。可選用新鮮或乾枇杷葉。

白茅根：屬甘寒，清熱利尿。

桑葉：性苦甘，清肝明目。可選用新鮮或乾桑葉。乾桑葉在一般藥材店可買到。

麥冬：養陰潤肺、益胃生津、清心除煩。

陳皮：健脾和胃、去濕化痰。果皮愈陳年功效愈佳。

由於肉類含有油分，若湯加入肉，有機會增加面部油脂分泌，更易長出暗瘡。(envato)

白茅根桑葉素湯清熱解毒 不要加肉

潘醫師解釋，這個湯水清熱解毒，益氣健脾，適合風熱型暗瘡，但不要自行加入其他食材，避免影響藥性。「桑葉性苦甘，清肝明目。枇杷葉性苦微寒，具清肺、化痰、止咳的效用。而白茅根屬甘寒，亦能清熱利尿。湯料用新鮮或乾貨都可，效用分別不大。」

潘醫師建議：「這個湯應盡量不加肉類，肉類含有油分，攝取太多油分，有機會增加面部油脂分泌，令到毛孔閉塞，長出暗瘡。」他亦強調，暗瘡最忌擠，擠壓後容易受感染，病情可能會加重。

