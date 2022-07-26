水煮魚食譜｜四川水煮魚家常版加茄醬？醃魚免先煮下鍋前多做1步
撰文：爆料公社
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網民羅瑀涵在Facebook廚藝公社發文分享【不專業的四川水煮魚】。
今天把我自己種的辣椒拿來煮四川水煮魚，果然辣得嗷嗷叫！其實正統做法是魚用煮的，最後把辣醬汁淋在上面，而且魚的底部要鋪豆芽。不過有興趣的人也可以嘗試看看我的做法！
改良版四川水煮魚食譜（按圖）
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做法
1. 把魚用米酒、白胡椒、鹽稍微醃，我是用黃雞魚（又稱雞魚），味道不重的魚應該都蠻合適的
2. 辣椒切段用香油混一般炒菜油乾煸
3. 加入蒜末、薑末、花椒爆香
4. 加入豆瓣醬、番茄醬跟米酒
5. 魚裹上粟米粉，等回濕就可以下鍋一起煮。魚我沒有煎過定型，直接裹上粟米粉就下去，蓋鍋蓋燜大概四分鐘翻面，然後要注意鍋內如果太乾就要加點水，保持醬汁濕度不要焦掉。
香麻帶勁直接辣到起飛～
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