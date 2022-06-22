秋刀魚營養｜護心防骨鬆5好處　DHA遠高於三文魚少重金屬點煮唔腥

燒烤時能來條香噴噴的秋刀魚是一大享受，秋刀魚口感鮮嫩多汁，富含蛋白質、鈣與多種維他命，營養價值極高，深受許多人喜愛，常出現在自助餐、日式料理或是你家的餐桌上。究竟秋刀魚有哪些營養與好處？每個人都適合吃秋刀魚嗎？讓《Hello醫師》帶你一探究竟秋刀魚的秘密。

文：文子齊 資料查核：Hello 醫師



秋刀魚營養價值高 EPA、DHA遠高於三文魚

根據台灣食品營養成分資料庫的數據顯示，每100克秋刀魚含18.8克脂肪、55毫克鈉、236毫克鉀、23毫克鎂，以及維他命A、維他命D、維他命E等。

秋刀魚5大健康功效（按圖👇👇👇）

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秋刀魚的油脂屬於Omega-3不飽和脂肪酸，裏面含有EPA和DHA，而秋刀魚的EPA和DHA含量更遠超過昂貴的三文魚。值得一提的是，秋刀魚屬於小型魚類，因此重金屬疑慮較大型魚類更低，若你沒有吃秋刀魚的習慣，不妨找個機會嚐嚐。

秋刀魚5大健康功效

秋刀魚的營養價值豐富，能為我們人體帶來下列的好處：

1. 預防心血管疾病：秋刀魚的Omega-3不飽和脂肪酸能降低人體的低密度膽固醇（LDL，壞膽固醇）、三酸甘油脂，達到降血壓以及減少罹患動脈硬化的概率。此外，EPA和DHA也有助於大腦發育、預防老人痴呆。

2. 預防骨質疏鬆：秋刀魚含有維他命D，具有維持血中鈣、磷平衡的功效，達到預防骨質疏鬆、軟骨症的效果。

3. 保護眼睛：秋刀魚的維他命A是保護眼睛重要的元素之一，維他命A是構成視網膜表面的感光物質，具有維持正常視覺的功效。

4. 預防貧血：秋刀魚含豐富維他命B12，是人體紅血球的生成的關鍵原料之一，因此經期來臨的女性不妨考慮多吃秋刀魚預防貧血。

5. 調節神經：維他命E是重要的抗氧化劑，能幫助體內細胞抵抗自由基的傷害，調節免疫力並具抗凝血作用，有益心血管健康。

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秋刀魚嘌呤高 小心痛風發作

儘管秋刀魚有不少功效，但並非所有人都適合吃秋刀魚來滋補身體。由於秋刀魚嘌呤較高，若你本身有痛風病史，則應酌量食用，以免因嘌呤代謝後形成過多尿酸堆積，導致急性痛風發作。

秋刀魚怎麼吃？2道食譜教你做

秋刀魚腥味較重，導致有些人因難以去除腥味而敬而遠之，其實只要用對料理方式搭配香辛料調味，秋刀魚的美味可是讓人垂涎三尺，以下提供種兩秋刀魚料理：

1. 蒜煎秋刀魚

食材：秋刀魚1條、大蒜3粒、白胡椒粉適量、鹽適量、沙律油適量

做法：

將所有調味料放入碗中、大蒜去皮後切片；將秋刀魚洗淨、去除內臟，將調好的調味料抹在魚身，並靜置10分鐘；將油倒入鍋中，開大火後再爆香蒜片，並轉為中火後，將秋刀魚煎至金黃即可食用。



2. 忌廉芥末秋刀魚

食材：秋刀魚1條、洋葱絲50克、紅葱頭、蘑菇、檸檬皮適量

調味料：鹽、胡椒、白酒適量、牛油50克、忌廉100克、法式芥末醬20克、白酒100克

做法：

將秋刀魚去除內臟後，把洋葱絲、檸檬皮、鹽、胡椒、白酒放入秋刀魚內部；將牛油抹至秋刀魚並拿去煎，再放入焗爐烤熟、切段；以忌廉炒拌炒紅葱頭、蘑菇，加入剩下的芥末醬、白酒，即可食用。



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