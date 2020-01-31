【宮保雞丁食譜】經典四川菜15分鐘做好　香辣醬汁濃度自己話事！

川菜一直都深受香港人喜愛，近年有酸菜魚、水煮牛肉等。不過傳統川菜的魅力仍未減退，如宮保雞丁！宮保雞丁是知名度最高的川菜之一，由清朝光緒年間流傳下來。一直都以為宮保雞丁的辣醬汁味道是因為豆瓣醬，事實上用簡單的調味料便可以完成這個名菜醬汁。

宮保雞丁，這道菜歷史悠久，相傳清代名官丁寶楨嗜吃辣，在四川上任提督時，常叫家廚烹飪這道菜式來宴客，當時還沒有名字的，後來丁寶楨被封為東宮少保（太子少保），所以被稱為「丁宮保」。而這道菜亦廣為流傳，為紀念創始者，便在菜名前加上「宮保」二字，便成了流芳百世的四川名菜「宮保雞丁」。

宮保雞丁是四川名菜之一。

個人認為整道菜靈魂是花椒跟乾辣椒，兩者結合後便有麻香微辣的滋味，亦可按自己對辣可以接受的程度加多或減少。另外醬汁中略帶甜酸的味道是來自黑醋，分量一定要恰當，否則會喧賓奪主。

宮保雞丁食譜

健康小貼士：

雞肉，比豬、牛、羊的蛋白質豐富，而且蘊含人體所需的氨基酸，易被人體吸收。雖然雞髀的脂肪含量較雞胸多，亦因此較嫩滑，去皮後可減低油脂，較健康。腰果含有豐富油脂，可潤腸通便。另有豐富的蛋白質、礦物質及各類維他命等。

攝錄：李偉軒、陳錦超 剪接：吳宇峰 場地提供：美亞廚房

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