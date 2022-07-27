夏天飲茶｜生津解渴營養師推3款消暑茶　1款茶防癌效果比綠茶更好

不同茶各有不同功效，除了可按個人喜好，也可根據季節、身體所需選擇茶飲。有營養師推薦3款適合夏天飲用的茶，消暑氣同時消除緊張、幫助消化。



夏天消暑補水之選當然是飲水，但在炎夏口淡的日子，飲茶也有補「水」之用。飲茶不單止是享受，亦能為身體帶來不同的營養成分及養生效果。芸芸茶葉中，哪些適合夏天飲用？台灣營養師朱瑞君在社交平台推薦了3款茶，分別是白茶、綠茶及烏龍茶，當中最生津止渴的便是綠茶。

台灣營養師朱瑞君在社交平台推薦了3款茶飲適合夏天飲用。（資料圖片）

綠茶未經發酵 抗炎降血壓增新陳代謝

綠茶透過蒸煮新鮮採摘、沒有經過發酵的新葉所製成，因此最能保留最多的葉綠素，故在眾多茶品中顏色最綠。綠茶含有豐富的抗氧化劑兒茶素，從外國的研究中發現，證明綠茶可提高注意力、記憶力和反應時間，對新陳代謝有刺激作用。此外，當中所含的維他命、胺基酸，有助身體抗發炎、降血壓，還有助預防癌症、降低罹患心血管疾病的機率。

綠茶，如抹茶、龍井、碧螺春﻿。（Jia Ye/unsplash）

白茶壽眉微發酵 清熱解毒紓緩緊張

壽眉、白牡丹、白毫銀針等同屬白茶一類，茶葉多為嫩芽，由於茶葉製成後會有一層似霜雪的「白毫」，所以被稱為白茶。採摘後只經日曬或文火乾燥，為輕發酵茶，性寒涼，有清熱解毒、生津解渴之用，較適合夏日飲用，虛寒人士不宜多飲。

朱瑞君更指經常服用白茶，除了能增強口腔的清潔，還能紓緩神經和消除緊張。美國癌症研究基金會指出，白茶的防癌效果甚至比大多數民眾更熟知的綠茶更佳。

白茶，如壽眉、白牡丹、白毫銀針。（網上圖片）

烏龍青茶半發酵茶 去膩降血脂增好膽固醇

烏龍又有青茶之稱，屬半發酵茶，但各種青茶的發酵程度也有所不同，均以香氣而聞名。由於烏龍茶介於發酵和未發酵之間，所以生津止渴的作用相對較少，主要是提神醒腦、去膩消食，適合腹部脹氣時飲用。同時亦有助降血脂，並增加好膽固醇的濃度。

青茶，又稱烏龍，如鐵觀音、武夷茶、大紅袍、台灣烏龍。（Louis Hansel/Unsplash）

適合夏天飲用3種茶

1. 綠茶

功效：清熱，適合大吃大喝後、運動前及夏日飲用；虛寒人士不宜多飲。

2. 白茶

功效：清熱解毒、生津解渴，適合夏日飲用；虛寒人士不宜多飲。

3. 烏龍茶

功效：提神醒腦、去膩消食，適合腹部脹氣時飲用。



夏天宜飲用什麼茶以達到生津解渴之用？ 烏龍茶、 綠茶和白茶。 綠茶有什麼好處？ 綠茶含有豐富的抗氧化劑兒茶素，從外國的研究中發現，證明綠茶可以提高注意力、記憶力和反應時間，對新陳代謝有刺激作用。

資料來源：FB@朱瑞君營養師