大暑飲食｜中醫推6款消暑飲品！竹䉀茅根檸檬薏米健脾去濕勝可樂

大暑節氣，2026年是7月23日。大暑到來，氣溫再度飆升最高達34度，分區氣溫再高一兩度，要選消暑食品、飲品，總離不開冰凍可樂、啤酒、雪糕等，但多吃無益又易致肥。以下介紹6款消暑茶飲，部分有健脾去濕之用，為身體降溫的同時又可養生。



大暑飲食｜中醫推介６消暑飲品 不一定要凍飲

不只香港天氣炎熱，歐洲、美加等地更受熱浪侵襲，除了冷氣機，大家不約而同大手購入雪糕、汽水以作消暑之用。縱使喝一罐可樂的確透心涼，但長遠而言對身體的負擔也大。與其飲用高熱量、高糖分的冰凍飲品，倒不如煲一鍋真正消暑的健康茶飲，如香茅檸檬薏米水，純天然且低熱量，糖分更可自由控制。

消暑飲品自不然會跟「凍」一字聯上，不過從中醫角度看，熱飲比冷飲健康，因冷飲易傷脾胃，建議少飲為妙。

消暑茶飲食譜合集

消暑飲品【1】香茅檸檬薏米水食譜

香茅檸檬薏米水有利水滲濕、養顏潤燥的功效。薏米含有少許澱粉質成分，就如米飯般健脾，加入含有豐富維他命C的檸檬，美肌亦帶點開胃，除濕解暑氣。

健脾和胃利水滲濕 脾胃虛弱、易泄瀉人士可改為只用熟薏米

香茅檸檬薏米水食譜

消暑飲品【2】竹䉀茅根馬蹄湯食譜

竹䉀茅根馬蹄湯生津清熱。極簡單的湯水，可口清甜，不過湯品偏寒、偏甜，雖然此湯可清熱，不過不適合濕疹患者及容易腹瀉肚痛的人。愛心牌湯水比市售的樽裝產品更新鮮可口。基本上沒有技巧，洗淨材料，然後全部倒入湯鍋滾1小時。氣味清香、味道清甜。

利尿除濕清胃肺濕熱原 濕疹患者及容易腹瀉肚痛慎服

竹䉀茅根馬蹄湯食譜

消暑飲品【3】冬瓜薏米水食譜

冬瓜能消暑熱、解煩渴、利小便，冬瓜肉的消暑解渴效果佳，適用於預防及治療夏季暴曬後中暑、傷暑的情況。冬瓜皮利水消腫的效果比冬瓜肉為強，能用於妊娠水腫、小便不利等症。冬瓜子則有較強的化痰及通便作用，適用於痰熱咳嗽、大便秘結的人士。

消暑熱解煩渴利小便 體質虛寒容易腹瀉者不宜飲用

冬瓜薏米水食譜

+ 1

消暑飲品【4】酸梅湯食譜

酸梅湯酸酸甜甜，不怕酸的大人細路都愛喝，建議可將煲好的酸梅湯放入冰格，雪成一粒粒，如此小朋友就會更加喜歡。不過有胃酸倒流問題或胃酸過多的人士則不宜飲用太多，每次一碗就到盡頭了，切勿飲過多帶來反效果。

酸酸甜甜消滯健脾 胃酸倒流問題或胃酸過多的人士不宜多喝

酸梅湯食譜

消暑飲品【5】鮮橙紅茶食譜

除了吃清甜多汁的水果，亦可喝水果茶消暑解膩，清新的水果茶，酸甜開胃，最適合夏天飲用，可以生津解渴，口乾舌燥的人適合飲用。每周可喝2次，材料可沖至味道變淡為止，一般2次已足夠。

消暑解膩酸甜開胃 糖尿病患者不宜飲用果茶

+ 1

消暑飲品【6】夏枯草桑葉茶食譜

用了荷葉、夏枯草、桑葉和糖冬瓜，由於怕夏枯草太苦，於是加糖冬瓜增甜，分量無需太多。平時我們煲冬瓜茶或冬瓜湯，都可利水消腫，但註冊中醫師邱穎琳就表示，用糖醃漬過的冬瓜已失去原本功效，現只能增甜。她又提醒，若怕苦不一定要加糖冬瓜，可減少夏枯草的量並用菊花替代，這就成了「夏桑菊」涼茶。

夏枯草桑葉茶食譜｜清肝明目消暑涼茶 加1物增甜減苦宜煲多久

夏枯草桑葉茶食譜

夏枯草桑葉茶食譜（2-3人分量）

材料：

荷葉1/4塊、夏枯草2両、桑葉2両、糖冬瓜100克、水2公升

做法：

1.荷葉浸15分鐘後，用熱水煲10分鐘。

2.夏枯草、桑葉各浸15分鐘，並清洗乾淨。

3.所有材料下鍋，大火煲滾後轉小火煲1小時，即成。

不失敗秘訣：

~荷葉無需加太多，以免味太澀；荷葉先浸洗及用熱水煲煮，有助清潔消毒及煮軟。夏枯草和桑葉亦需浸洗。