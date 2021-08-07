立秋湯水｜淮山腰果桃膠湯潤肺止咳益氣補腎　濕重人士不宜

立秋已到，在爭秋奪暑之間，時熱時涼，日照時間漸漸縮短，天氣慢慢轉涼。中醫建議宜逐漸吃潤肺養陰的食物，增強肺功能，飲食以「養肺」為主，淮山便是不錯的秋天食材。

攝影︰尹嘉蔚



立秋後，是俗語說「秋老虎」最猛的時間，炎熱帶乾燥，可注意養陰清熱、止渴安神及益胃生津的飲食建議。另外，秋天濕度開始下降，天氣乾燥易便秘，多喝湯水，吃含纖維豐富的食物，潤腸排毒。在食物五色中，中醫認為白色的食物能入肺和大腸，包括白色的米、麵等澱粉類；而白色的蔬果包括︰雪梨、雪耳、山藥、白蘿蔔和蓮藕等，有滋陰潤肺的作用。

淮山腰果桃膠湯，可潤肺止咳，益氣補腎。

淮山（山藥）含有黏蛋白，有助補肺、補脾養胃。從中醫理論來說，「肺與大腸相表裡」，肺主皮毛，因此肺部有足夠的滋潤便可止咳，潤腸通便，當人體的水分增加，皮膚便更有光澤，並獲得滋潤。

桃膠為樹脂，多吃容易有滯胃感覺，消化能力較弱及患胃病的人士應注意食用。

此外，無花果開始當造，當中以土耳其出產的無花果較甜，果肉結實，果皮有彈性。煲湯的可用較青及實淨的新鮮無花果，如此一來更有利健康，當然也可用無花果乾。《本草綱目》中記載無花果有「治五痔、利咽喉、消腫痛、解瘡毒」的功效。

淮山腰果桃膠湯材料，包括淮山、南杏、桃膠、鮮無花果、腰果、紅棗及蓮子。

而向來被喻為養顏恩物的桃膠，可益氣，並有活血止渴功效，但消化能力較弱，患胃病人士不建議食用桃膠，避免滯胃，而腎病人士，孕婦及月經期間者也不建議食用桃膠。

淮山腰果桃膠湯食譜

按圖了解此湯的食材療效：

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註冊中醫師潘仲恆對「淮山腰果桃膠湯」之食用建議︰

此湯可益氣補腎，潤肺止咳，一般人士服用此湯，建議可一周2次。

消化能力較弱，患胃病人士不建議食用桃膠，避免滯胃，而腎病人士，孕婦及月經期間者也不建議食用桃膠。

濕重體質人士不宜飲用，因為此湯比較滋補，會容易生濕。

如有疑問，請向中醫師諮詢。



淮山腰果桃膠湯比較滋補，濕重體質人士不宜飲用。

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【淮山腰果桃膠湯】（煲/ Boil）

約2人分量 1級難度 1小時20分鐘

材料︰

淮山30克

桃膠20克

腰果30克

蓮子20克

南杏10克

鮮無花果3個

紅棗5粒

水2公升

鹽少許

做法︰

1.將桃膠用溫熱水浸發2-3小時，清除桃膠身上黑點，其餘湯料洗淨瀝乾。

2.大火煲滾水，除桃膠外，放入其他湯料。

3.轉細火煲1小時，打開鍋蓋，加入桃膠煲20分鐘。

4.加少許鹽調味完成。

不失敗秘訣︰

不用浸蓮子，跟其實湯料一起放入湯鍋，蓮子已鬆化。

桃膠浸發後，會由硬粒固體發脹成膠狀，用手摘取黑點與雜質，或過篩隔走。