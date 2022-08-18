減肥食譜｜蒟蒻減肥1周瘦腰9.5厘米　每日只換1餐蒟蒻料理附食譜

蒟蒻是近乎0卡的食物，蘊含豐富膳食纖維，飽肚之餘又不會增磅太多，是減肥恩物之一。有日本節目就實試過，把早、午、晚三餐其中一餐換成蒟蒻，一星期後居然可以減去2公斤，最成功的參加者腰圍更瘦了9.5厘米！如果你以為蒟蒻只有蒟蒻麵或關東煮等食法就大錯特錯了，以下將分享其中幾個中、西、日的蒟蒻食譜，就連甜品都只是140卡路里！



日本電視節目《生活小貼士2》其中一位料理達人「家務A夢」，曾分享蒟蒻擔擔麵食譜，卡路里只是普通擔擔麵的一半。除此之外，節目組還介紹了一系列由他與營養師共同製訂的蒟蒻餐單，只需把每日其中一餐換成蒟蒻，其餘兩餐吃什麼皆可，如此都居然成功減肥，腰圍變瘦！營養師又提到，原來蒟蒻聯乘另一種食材，會有意想不到的瘦身效果。

簡單的一件蒟蒻，可變化成7種可口料理。（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

節目組安排3位身形肥胖的女性做實試，觀察她們一周後可減去幾多磅。（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

請按下圖睇蒟蒻擔擔麵以外的6個蒟蒻瘦身料理：

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1. 蒟蒻生菜包（170kcal）

2. 蒟蒻生拌吞拿魚（270kcal）

3. 麻糬風蒟蒻（140kcal）

4. 青椒蒟蒻肉絲（210kcal）

5. 蒟蒻涼拌番茄（100kcal）

6. 意式蒟蒻炸彈（270kcal）

請按下圖看蒟蒻擔擔麵食譜：

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7天過去，3位實試者再上磅及量度腰圍，三位體重都跌2公斤或以上，其中兩位腰圍分別減去6厘米及2厘米，惟獨是犬童小姐，由89.1厘米減至79.6厘米，效果顯著。她解釋自己以前有便秘，但這星期卻去得暢通無阻，相信是與蒟蒻有豐富膳食纖維有關。

3位女士都在一周減去至少2公斤。（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

7天過去，腰圍原本89.1cm的犬童小姐，減至79.6cm。（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

不過，女子營養大學營養學部專任講師淺尾貴子就指出，其實納豆對通便也有很大作用，因為納豆菌有助減少腸內的壞細菌，同時增強屬於益生菌的雙歧桿菌；而蒟蒻含有一種名為葡甘露聚醣的成分，它會變成低聚醣，為雙歧桿菌提供養分。吃納豆增加到的雙歧桿菌，會攝取來自蒟蒻的葡甘露聚醣，並變得活躍，當兩種食材相輔相成，即有機會改善腸臟健康。由於犬童小姐除了在最後一天吃意式蒟蒻炸彈外，其餘日子都有以納豆入饌，變相增強了通便效果，瘦得更快。