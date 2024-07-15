蒸肉餅食譜合集｜梅菜鹹蛋魷魚仔14款蒸肉餅+煎肉餅 嫩滑多汁2招
家常菜之中又怎少得肉餅！蒸肉餅的配搭變化多端，梅菜蒸肉餅、冬菇馬蹄蒸肉餅、鹹蛋蒸肉餅等等，都是一些家傳戶曉的食譜。其實蒸肉餅的配搭又怎會這麼少，加入其他食材亦別有一番風味。
蒸肉餅加1物醃肉 鬆軟Juicy
蒸肉餅是餐桌上常駐菜式之一，縱使每人所喜愛的蒸肉餅配搭略有不同，但最終都會想肉餅口感彈牙不粗嚡，香口嫩滑。蒸出一碟美味的蒸肉餅，除了有大廚雷啟裕所教的秘訣外，亦可嘗試以下2個貼士，蒸肉餅時加一樣材料有助肉餅變得Juicy不嚡口！
按圖看蒸肉餅不嚡口2大貼士：
蒸肉餅多汁嫩滑2大貼士
肉餅嫩滑貼士【1】調味前豬肉浸水
1. 把剁好的豬肉加入水，水量需浸蓋過豬肉表面，約15分鐘。
2. 倒出水分後，加入所需的調味料醃約15分鐘。
3. 按肉餅大小，中火隔水蒸8-15分鐘即成。
蒸肉餅之所以嚡口，是因為加熱時，蛋白質變質，而令肉質變得堅韌。若將肉餅先浸水，有助增加水分，從而減低在加熱時蛋白質的受熱程度，結果變硬的情況會大大減少，同時肉質亦鬆軟。
肉餅嫩滑貼士【2】加入蘋果蓉
1. 蘋果去皮切件，去心，把蘋果放入攪拌機中，加入2湯匙的水打成泥狀。
2. 用隔篩把蘋果汁和蘋果蓉分開。
3. 把蘋果蓉加入到免治豬肉中，再加入調味料拌勻醃15分鐘。
4. 按肉餅大小，中心隔水蒸8-15分鐘即成。
由於蘋果含有澱粉質，在肉餅中加入蘋果蓉有助軟化肉質，大大減低粗嚡機會。
蒸肉餅食譜：
蟶子蒸肉餅、梅菜蒸肉餅、茶瓜蒸肉餅、魷魚仔蒸肉餅、鹹蛋蒸肉餅、冬菇吊片蒸肉餅、陳皮蒸牛肉餅、黑松露梅菜蒸肉餅、竹芋蒸肉餅
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煎肉餅
煎肉餅，就像中式漢堡扒，製作過程中最擔心便是未放上易潔鑊前肉餅已經「解體」。其實煎肉餅都有竅門，只要學會以下4大貼士，煎出一碟不散的煎肉餅，一點也不難！（請按圖看）
煎肉餅不鬆散4貼士
煎肉餅不鬆散貼士【1】撻肉餅至起膠
調味後可用手拿起肉團於碗中來回撻，直至肉團起膠，增加黏性令搓肉餅時不易散開。
煎肉餅不鬆散貼士【2】雪櫃冷藏15-20分鐘
醃過的肉類在低溫狀態下會更入味，把醃料拌勻後，放入雪櫃冷藏15-20分鐘，令肉團更入味。
煎肉餅不鬆散貼士【3】搓肉餅時切忌貪心
不要把肉餅搓得太大及厚身，否則烹調時會令面熟心不熟。
煎肉餅不鬆散貼士【4】下鍋後別經常翻動
應用小火煎香一面，令肉餅定型後才反轉另一面，避免弄散。
煎肉餅食譜
鹹魚煎肉餅、鹹蛋煎肉餅、馬蹄粟米煎肉餅、雞肉漢堡
【肉餅食譜】馬蹄粟米煎肉餅 啖啖肉爽口彈牙（附粟米取粒大法）
素肉餅香軟多汁4個小秘訣
若然你是一名素食者，可用素豬油製作肉餅，而且更有4個小秘訣蒸出香軟多汁的素肉餅！（請按圖）
1. 素肉餅不用撻，可免肉質變實、變韌。
2. 在肉餅中注入適量的冬菇水及麻油提香。待素豬肉吸收到水分及油脂，有助肉餅保持濕潤不易乾。
3. 加粟粉或生粉令肉質更滑。
4. 蒸肉餅前，用筷子在肉餅上插幾個窿疏氣，在高溫清蒸下受熱平均。