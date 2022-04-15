蒸水蛋食譜合集｜花甲海鮮蒸水蛋掀熱潮！8款食譜蛋水比例7大貼士

蒸水蛋在芸芸家常菜中，地位永遠不減。近日不止一個facebook群組掀起蒸水蛋熱潮，當中以海鮮為最常見配搭，甚至愈出愈刁鑽。不過，蒸水蛋縱然普通，失敗率卻奇高，表面凹凸不平、過乾過老、出水等，使許多網民常常於網上求救。以下就分享由大廚提供的必成功貼士，以及多個蒸水蛋食譜，趁住復活節，不妨試試自煮蒸水蛋。



近日兩個facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」和「香港蛋控協會 All About Egg Association」，突然掀起一股蒸水蛋熱潮。事緣一開始有位會員分享自己的花甲蒸水蛋失敗作，並虛心求教。有人分享花甲水蛋教學片，鼓勵她再接再勵，並且估算失敗原因：「因為你生蜆落去蒸，生蜆會出水，亦在開口時將半熟的蛋液撐散，水份多了蒸出來就咁囉。」「啲蜆要灼到剛開口，唔開口或臭的唔要，之後可拆肉/可連殼，才放入蛋漿蒸。」另一方面，有人亦覺得很可笑，留言：「遠睇以為係沙灘𢳂咗一堆蜆出嚟。」「異獸戰場景。「《沙丘之戰》出第二集喇？」

網民貼上自製的花甲蒸水蛋，求教失敗原因，自嘲：「點解group友煮呢個海鮮蒸蛋係平滑湖面，我會煮到沙漠星球大戰咁嘅？」此Post引起了熱烈討論，亦掀起群組內的海鮮蒸水蛋熱潮。（圖片來源：Crystal Cheng @ facebook）

萬物皆可蒸蛋？

此Post一出，許多網民亦被挑起條癮，侍機分享自己的花甲蒸水蛋，又連番討論花甲蒸水蛋究竟應否起肉，不過在群組所見，大部分人都連殼蒸，認為會更鮮味。而繼花甲蒸水蛋後，他們亦有煮其他海鮮蒸水蛋，包括：龍蝦、扇貝、蠔仔、原條魚，甚至豆豉鯪魚都有，有網民甚至說，既然「萬物皆可蒸蛋」，下次乾脆試試用象拔蚌、鬼瓜螺等來蒸蛋，難怪群組內有人留言：「喺呢個Group見蒸水蛋見到有啲恐慌。」

請按下圖睇網民自製的花甲蒸水蛋：

大廚歸納蒸蛋失敗3大原因

蒸水蛋一向易學難精，不成功的原因不外乎：太水、太老、不夠平滑，記者曾訪問中菜大廚雷啟裕師傅，對於那些又老又粗糙的「火星坑」蒸蛋，他歸納出幾個失敗原因：

（1）雞蛋同湯比例不好；

（2）火太大，而蒸蛋的時間過長；

（3）沒有包保鮮紙或疏氣，使水蛋不斷吸熱而變得脹身。



蒸蛋蛋水最佳比例、滑溜完美貼士

《香港01》曾就蒸水蛋的蛋、水，蒸蛋時間進行實測，研究不同效果，再總結出最佳比例。有興趣的讀者請看下文：

【入廚貼士】蒸水蛋必成功秘訣 蛋水比例、時間全掌握(附食譜)

依照上文的測試，蛋和水的比例1:1.5為最理想，吃起來有點像布甸。不過雷師傅直言，有人可能覺得剛剛好，但或許也有人喜歡更軟身，把蛋和水的比例調至1:3也說不定。而除了注意蒸蛋時間及火候外，想做出更完美無暇的蒸水蛋，還有7個小秘訣。

請按下圖睇更詳盡蒸水蛋小貼士：

+ 3

學完最基本的蒸水蛋後，不妨試試其他配搭，若你跟兩個facebook群組的朋友一樣喜歡吃海鮮蒸水蛋，可以試花甲蒸水蛋、蝦仁蒸水蛋、帶子蒸水蛋；又或是三色蒸水蛋、肉餅蒸水蛋、秋葵蒸水蛋亦可。

【花甲蒸水蛋食譜】花甲吐沙不用鐵匙鹽水 跟鼎爺學最有效方法！

花甲蒸水蛋食譜

【蝦仁蒸水蛋食譜】急凍蝦仁1招辟雪味 蒸水蛋嫩滑冇痘皮3大貼士

蝦仁蒸水蛋食譜

【帶子蒸水蛋食譜】鮮甜嫩滑只需15分鐘 簡單1步急凍帶子防出水

帶子蒸水蛋食譜

【三色蛋食譜】蛋控必試！蒸水蛋嫩滑無比一次滿足三個願望！

三色蒸水蛋食譜

【肉餅蒸水蛋食譜】清簡家常菜 軟腍滑溜蒸煮分先後

蒸水蛋食譜｜秋葵蒸水蛋健康家常菜 星星水蛋嫩滑秋葵脫毛有秘訣

秋葵蒸水蛋食譜

同場加映：茶碗蒸及蒸蛋白食譜

食厭了一般的蒸水蛋，還有茶碗蒸食譜，可算是日式的海鮮蒸蛋呢。一般中式蒸蛋多數加水或清雞湯，而日式茶碗蒸最大分別就是加鰹魚高湯，蛋汁混合了高湯和食材的精華，不需格外加豉油等調味了。另一個是中式的花雕蛋白蒸龍蝦球食譜，若拂打蛋白時起了太多泡，大廚就教路可以用廚房紙把泡泡吸掉，乾淨利落，亦比用隔篩或湯匙撇走更方便。今次示範的是蛋白蒸龍蝦球，宴客都可，但如作家常便飯，可以蝦或蟹肉代替。

【茶碗蒸食譜】日本精緻小吃 蒸蛋嫩滑的秘訣是什麼？

茶碗蒸食譜

【花雕蛋白蒸龍蝦球食譜】星級廚師1張紙5個秘訣 滑溜蛋白零失手