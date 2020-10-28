【椒鹽豬扒食譜】茶記必食鑊氣碟頭飯　鬆軟多汁醃豬扒5大貼士

椒鹽豬扒，豬扒肉質鬆軟，入口微辣，散發出椒鹽的陣陣鹹香。剛炸好的豬扒肉汁豐富，半肥瘦的豬肉伴隨香脆的炸蒜，口感極佳，即使如此簡單菜式亦足以令人回味。一碟齒頰留香椒鹽豬扒除了要選擇肥瘦平均的豬扒外，醃製時更有2樣材料令豬扒肉質鬆軟多汁！

豬扒鬆軟多汁必殺技

椒鹽豬扒是茶餐廳或大牌檔餐牌上常駐名菜之一，好吃的椒鹽豬扒除了椒鹽比例恰到好處外，豬扒的肉質亦要鬆軟多汁、外脆內嫩才可稱為上品。還記得以前筆者跟一位茶餐廳的老闆聊天時，詢問了關於醃肉的小貼士，雖說醃肉的材料大同小異，但老闆說有2樣材料是令豬扒鬆軟多汁的必殺技。

椒鹽豬扒食譜

按圖看醃出鬆軟多汁豬扒5個貼士：

椒鹽豬扒食譜

健康小貼士：

豬肉的蛋白質豐富，脂質中富含維他命B1。維他命B1可除疲勞，其含量約為牛肉的8倍，特別在腰內肉及腿肉中含量較高。豬肉的鉀含量也很多，有助消除水腫。肥肉燉的時間增長，肥肉中的飽和脂肪酸和膽固醇可以轉化為單不飽和脂肪酸，對人體有益。

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洋葱豬扒食譜

攝錄：楊帆、陳嘉杰

剪接：梁惠怡

食材提供：Deluxe