健康飲食｜椰菜秋葵助修復胃壁護胃　營養師：蔬菜纖維太粗會傷胃

撰文： 健康醫療網 最後更新日期： 2021-04-26 15:02

現代人步調緊湊、工作壓力大，常常三餐不正常，導致腸胃道出問題，一天到晚老是胃痛、胃酸倒流。營養師提醒，民眾可從日常飲食中，多攝取可修復胃壁的蔬果，像是椰菜（又稱高麗菜）、秋葵等食物，對減輕胃病的症狀都有幫助。

▼吃什麼食物可以護胃？（點擊下圖看清👇👇👇）

椰菜含維他命K、U 顧胃好幫手

台灣營養師夏子雯指出，民眾飲食常吃的椰菜，其實就有很好的護胃效果，椰菜中富含膳食纖維、維他命C，其中的維他命K、維他命U，含有抗潰瘍因子，可修復體內受傷組織，具有保護胃腸黏膜功效，經常食用可減少胃部不適。

蔬果內含果膠可護胃壁

不少人知道，黏黏滑滑的食物，有護胃效果，夏子雯表示，這些黏滑物質是蔬果內的果膠，像是落葵（皇宮菜）、秋葵、木耳這類的蔬菜，或是澱粉類的黏滑山藥，都有保護胃壁的效果。多食用上述幾種食材，不僅可以促進腸胃蠕動，也能防止便秘。

按圖看清脆鮮甜炒椰菜貼步驟及貼士👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

相關文章：入廚貼士｜炒椰菜爽脆不出水5大貼士 椰菜點切點落鑊都有學問？

蔬菜太老恐傷胃

夏子雯提醒，雖然多吃這些顧胃的食物能保健腸胃，但記得要選比較嫩的，否則太老、纖維質太粗，也會對腸胃造成負擔。另外，保持正常作息，三餐定時定量、少吃燒烤、油炸、辛辣的食物，也有助於腸胃道健康。

大魚大肉太油膩 腸胃負擔增

餐廳大菜烹調過程繁複，油、糖用量都相當可觀，這樣的飲食方式無形中也造成腸胃負擔，夏子雯建議民眾除了在餐中多攝取蔬菜之外，也可以在飯後吃奇異果、木瓜、鳳梨等富含酵素的水果，有助於消化食物。

相關文章：揀冬天蔬菜貼士｜甜洋蔥甘筍椰菜秒速挑準 日專家教點揀6大蔬菜👇👇👇

+ 16 + 16 + 16

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】