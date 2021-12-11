秋葵食譜｜營養師教煮酸甜秋葵豆包卷　5步驟完成養胃護眼抗發炎

秋葵是夏秋盛產蔬菜，營養價值高，能有助視力保健、調節血壓、預防肥胖、緩解便秘等。台灣大林慈濟醫院營養師張慈玲指出，秋葵能使消化道、尿道、生殖管道、皮膚及肺等處的內外表皮維持健康及濕潤，因此，對保護胃黏膜及預防胃潰瘍也有幫助。此外，秋葵中富含維他命A及胡蘿蔔素，更有助於維持視網膜健康、維護視力、提升身體抵抗力及抗發炎。



張慈玲也提到因為秋葵富含鈣、鎂、鉀，100公克的秋葵就含有94毫克左右含量的鈣、50毫克左右含量的鎂，以及203毫克左右含量的鉀，有助於調節血壓。此外，秋葵富含水溶性膳食纖維，吃了有飽足感，對控制體重也有幫助。以下是張慈玲分享的酸甜秋葵豆包卷食譜（10人份），大家不妨試著動手做做看：

酸甜秋葵豆包卷食譜（按圖看清！）

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【食材】：秋葵10根、生豆包10片、海苔醬30公克、麵粉10公克、沙律油30公克

【醬料】：紅椒30公克、黃椒30公克、牛番茄50公克、砂糖20公克、太白粉5公克、檸檬1顆、黑芝麻10公克、白芝麻10公克、沙律油15公克

【做法】

1. 將秋葵洗淨，放進滾水川燙3分鐘，再放到冰水中備用，保持秋葵青綠色。

2. 把生豆包攤開，刷上一層海苔醬，捲起秋葵，在豆包黏合處抹上麵糊，麵糊的做法為將麵粉加水調到糊狀。

3. 將秋葵豆包卷放置焗爐焗到金黃色，即可起鍋。

4. 將紅椒、黃椒和牛番茄切成小丁，放到油鍋炒至食材變軟，再加入砂糖、檸檬汁以及太白粉勾芡調成醬料。

5. 最後將醬料淋上豆包卷，撒上黑白芝麻即可完成。

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秋葵蒸水蛋食譜

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