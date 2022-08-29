青瓜保鮮｜青瓜放雪櫃至乾又縮　網民簡單1招還原兼去苦水潤飽滿

青瓜是種相當常見的蔬果，爽脆清涼的口感，無論是拿來涼拌，還是與涼麵、三文治等搭配都很適合。



然而飽含水分的青瓜，若是放置太久，就容易出現水分流失而萎縮的狀況。近來日本媒體，就分享了該如何挽救萎縮的青瓜。

如何挽救萎縮的青瓜？（看圖）👇👇👇

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根據日本媒體「grape」報導，在群馬縣務農經驗長達9年的網友「sinyasai」，近來分享，青瓜在雪櫃的保存期限約是4到6天。如果青瓜在雪櫃擺到忘記，首先可以將青瓜中間一刀切開來，露出其中間的部分。

接著再將切過青瓜，放到裝滿水的密封袋裡面，並放進雪櫃之中。如此等一個晚上，本來萎縮乾癟的青瓜，就能夠回到原先水噹噹的狀態，且也不用擔心有苦味。而同樣的招式也能用在茄子上，幫助乾掉的茄子復原。不過如果是已經轉成黃色，或是變得軟爛的青瓜，還是直接丟掉別吃比較好。

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網友們看到也紛紛表示「原來還有這招」、「好像很多人都不曉得，不知道已經丟掉多少根青瓜了」、「前天才丟掉一根」、「青瓜好厲害」、「原來青瓜也會喝水」、「蔬菜的生命力真強大」、「我之前都把乾掉的青瓜拿去田裡當肥料了」。

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