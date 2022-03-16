青瓜冷知識｜佈滿突起白點還能吃嗎？內行人解釋：刺愈多愈新鮮！

印象中青瓜的外皮都是光滑的，但如果買到有許多小白點的，可能會讓人嚇到不敢吃。台灣一名網友發現買回來的青瓜上面佈滿了許多小白點，讓他疑惑到底能不能吃，貼文一出就有內行人解釋這種青瓜才新鮮。
這名網友在Facebook「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文表示，請同學代購回來的青瓜，每一條上面都佈滿了一顆顆突起的小白點，他不知道這樣是否正常，能不能吃，只好求助鄉民的看法。
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網友們留言搞笑地說「買錯了吧，這是仙人掌」、「正直青春期的小黃瓜」、「痘痘要擠，裡面冒膿了」、「你該不會今生第一次看到小黃瓜本人吧！」、「小黃瓜覺得冷」；還有人歪樓地說「該形容觸感好還是口感好」、「新鮮的姐夫才有顆粒，現採的還會刺刺的」、「有顆粒的比較受歡迎」、「留言總是不會讓我失望」。
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不過內行人就解釋，「越新鮮的小黃瓜就越多這種刺，摸起來不刺我還不買呢」、「有刺是很新鮮喔」、「這代表很新鮮，大黃瓜也是要這樣挑」、「刺瓜仔不是叫假的」、「小黃瓜台語叫做『刺瓜』，外表『刺』越多，越明顯表示越新鮮，這些小白點就是『刺』」、「正常，小時候外婆家有種，手癢把白點弄下來被罵說會賣不出去」。
根據台灣農委會官網解釋，青瓜表面有突起的嫩刺，如果刺一摸就斷，代表青瓜非常鮮嫩好吃。選購時要講究新鮮，長度約14到18公分，直徑約3公分，瓜條新鮮、粗細均勻，外皮刺狀突起明顯，顏色為青綠或淺綠的青瓜較為幼嫩。
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